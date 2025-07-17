В Беларуси в 2025 году пройдёт около 60 ярких фестивалей и праздников

В Беларуси в 2025 году пройдет около 60 ярких фестивалей и праздников. Они привлекают туристов как из-за рубежа, так и становятся поводом для путешествий для страны для белорусов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, уже 18 июля в Гомельской области начнется двухдневный праздник народного юмора «Автюки». В Глубоком в этот уикэнд состоится «Вишневый фестиваль», на котором всех присутствующих ожидает вереница концертов, мастер-классов и, конечно, изобилие блюд из ягоды, которая стала настоящим брендом целого города. 9-10 августа любителей белорусской национальной кухни ожидают на празднике «Мотальскія прысмакі», который проводится начиная с 2008 года.

Надежда Авдей, заместитель начальника управления культуры и народного творчества Министерства культуры Беларуси:

На сегодня в истории современной суверенной Беларуси более 120 фестивалей, которые на своих площадках собирают друзей, международные направления и сегодня раскрывают то фестивальное движение, культуру и историю нашей республики.

При путешествии по регионам верным попутчиком будет экскурсовод. Их в Беларуси аккредитовано свыше 300, к услугам туристов и 150 гидов-переводчиков.