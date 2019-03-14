«Режиссёр из Америки впечатлился Беларусью и решил снять здесь фильм про Ленина». Что покажут на фестивале «Нефильтрованное кино» в Минске

Международный фестиваль короткометражных фильмов «Нефильтрованное кино» пройдёт в Минске с 15 по 17 марта. Конкурсная программа представит лучшие игровые, документальные, анимационные, экспериментальные фильмы в формате виртуальной реальности. По итогам жюри выберет лучший фильм в разных номинациях и вручит награды. Кто сразится за главный приз? Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – организатор международного фестиваля короткометражных фильмов «Нефильтрованное кино» – Дина Кор. Из каких стран приедут поучаствовать в конкурсе? Дина Кор, организатор международного фестиваля короткометражных фильмов «Нефильтрованное кино»:

В этом году мы ожидаем более 30 гостей, это будут режиссёры короткометражных фильмов, которые мы будем показывать. С ними могут приехать актёры и продюсеры, в зависимости от того, кого они захотят с собой взять. Подтвердили своё участие уже 35 участников из разных стран, начиная с Японии, заканчивая Америкой, через Европу.

Какая у вас будет конкурсная программа? Дина Кор:

Программа делится на две части – это традиционно конкурсная программа: анимация, документальная, экспериментальная, игровая, белорусская секция. Она у нас два года только присутствует. Вторая часть фестиваля – это как раз нефильтрованное кино, там можно увидеть всё, что угодно.

Одна из особенностей нашего фестиваля – это получение обратной связи. На всех дипломах для всех участников мы оставляем возможность всем зрителям писать какие-то впечатления о просмотренных фильмах. Те режиссёры, которые пришли и те, которые будут присутствовать, всегда можно к ним подойти, можно спросить у них, почему они сняли свой фильм, что они хотели этим сказать и уточнить любые вопросы. Какие фильмы будут в этом году? Дина Кор:

В этом году будут прекрасные фильмы, поднимающие вопрос гендера, идентичности, например, себя в качестве красивой или некрасивой женщины, почему так происходит. Фильмы будут в конкурсной программе. Один из фильмов, который является моим фаворитом – это кенийский фильм о женщинах, которые решили как-то справляться с тем, что их угнетают. Такие фильмы будут даже просто в программе.

Что такое белорусская секция? Дина Кор:

Это будут различные фильмы и документальные, экспериментальные, они просто объединены тем, что они белорусские. Они сняты в Беларуси либо белорусской командой. Например, в этом году будет участвовать фильм Майкла Флореса в белорусской программе. Это режиссёр из Америки, он в прошлом году приезжал и показывал свой фильм в нефильтрованной программе. Он впечатлился Беларусью и решил снять здесь фильм про Ленина. В этом году он – участник конкурсной программы белорусской, потому что команда была белорусская и снято в Минске. В каких номинациях пройдёт основная борьба? Дина Кор:

Это будет анимация, документальная, экспериментальная, игровая программа, секция белорусских фильмов и виртуальной реальности.