В Минске прошёл фестиваль близнецов и двойняшек «Счастье вдвойне»

Пара одинаковых улыбок и бантиков. Они похожи как две капли воды! И попробуйте найти отличие!

Ещё в утробе матери их сердца бьются в унисон и зарождается невероятная связь. Половинки одного целого. Друзья и помощники на всю жизнь.

Во Дворце детей и молодёжи совсем недавно прошёл фестиваль близнецов и двойняшек «Счастье вдвойне».

Мероприятие стало хорошей традицией в рамках выставки «Материнство и детство». Порадовало уже во второй раз.

Идейный вдохновитель акции Наталья Данилович сама мама двойняшек, и знает, что такое двойная ответственность не по наслышке. Главная идея фестиваля - раскрыть таланты детей, а родителям - найти единомышленников.