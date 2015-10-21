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В Минске прошёл фестиваль близнецов и двойняшек «Счастье вдвойне»

21 октября 2015 10:05
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Пара одинаковых улыбок и бантиков. Они похожи как две капли воды! И попробуйте найти отличие!

Ещё в утробе матери их сердца бьются в унисон и зарождается невероятная связь. Половинки одного целого. Друзья и помощники на всю жизнь.

Во Дворце детей и молодёжи совсем недавно прошёл фестиваль близнецов и двойняшек «Счастье вдвойне».

Мероприятие стало хорошей традицией в рамках выставки «Материнство и детство». Порадовало уже во второй раз.

Идейный вдохновитель акции Наталья Данилович сама мама двойняшек, и знает, что такое двойная ответственность не по наслышке. Главная идея фестиваля - раскрыть таланты детей, а родителям - найти единомышленников.

 

# Дети # Фотофакт # Фестивали и карнавалы # Близнецы # Фестивали # Анна Жалобицкая # Полина и Ирина Ильины

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