В Минске прошел фестиваль гик-культуры UniCon-2016

Вечером 23 октября в Минске завершился уже пятый по счету фестиваль фантастики, фэнтези, комиксов и компьютерных игр UniCon-2016.
Сотни любителей всевозможных книг, сериалов и игр, несмотря на недружелюбную погоду, провели два наполненных событиями дня под крышей СК «Уручье» и окунулись в круговорот волшебства и безграничной фантазии. 30 стендов, представляющие самые популярные вселенные, организовали для гостей фестиваля яркую и необычную программу, в которой каждый нашел себе занятие по вкусу. Посетителей радовали любимые персонажи из «Звездных войн», «Гарри Поттера», «Звездного пути», «Доктора Кто», «Игры престолов», «Ведьмака» и многих других известных франшиз.
В рамках фестиваля состоялись встречи с писателями-фантастами Ольгой Громыко, Сергеем Слюсаренко, Светланой Уласевич, Миленой Завойчинской и Ольгой Шумиловой. Прошло множество конкурсов и лекций на темы вроде «Marvel vs. DC: На заре соперничества». В рамках UniCon-2016 состоялась презентация белорусского фильма-фэнтези «Неруш».
В этом году UniCon отпраздновал свой первый маленький юбилей. Нынешний фестиваль действительно отличался от предыдущих лет, прежде всего масштабами. В 2016 всего было больше: место проведения стало обширнее, организацией мероприятий и стендов занималось более 300 человек, почти двести человек косплееров, были привезены по-настоящему уникальные вещи (один легендарный DeLorian из «Назад в будущее» чего стоит!), а общее число посетителей превысило 3 тысячи человек, что в два раза больше, чем в прошлом году.
Все выходные на фестивале работало множество игровых зон, где все желающие могли окунуться в мир старых добрых игровых автоматов, современных VR-развлечений или сразится в классические настольные игры. Посетители могли приобрести самые разные сувениры, комиксы, тематическую литературу и всевозможные предметы, выполненные в стилистики любимых книг и фильмов.
UniCon для Беларуси достаточно важное событие. Ведь если подумать, гик-культура у нас в стране насчитывает от силы лет 15, и, казалось бы, найти среди наших жителей страстных фанатов комиксов и видеоигр достаточно сложно. Но глядя на то, как по СК «Уручье» разгуливает переодетая в самые безумные костюмы толпа, среди которой не только молодежь, но и люди в возрасте, и совсем маленькие детишки, которые пришли вместе со своими мамами и папами, становится очень тепло на душе. UniCon, по своей сути, единственное место, где фанаты могут найти единомышленников и вживую пообщаться с себе подобными. Т.ч. остается только набраться терпения и ждать следующего года, чтобы вновь окунуться в незабываемую атмосферу фестиваля.
Подготовили: Наталья Мироновская, Наталия Колешко