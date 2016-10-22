В Минске прошел фестиваль гик-культуры UniCon-2016

Сотни любителей всевозможных книг, сериалов и игр, несмотря на недружелюбную погоду, провели два наполненных событиями дня под крышей СК «Уручье» и окунулись в круговорот волшебства и безграничной фантазии. 30 стендов, представляющие самые популярные вселенные, организовали для гостей фестиваля яркую и необычную программу, в которой каждый нашел себе занятие по вкусу. Посетителей радовали любимые персонажи из «Звездных войн», «Гарри Поттера», «Звездного пути», «Доктора Кто», «Игры престолов», «Ведьмака» и многих других известных франшиз.

В рамках фестиваля состоялись встречи с писателями-фантастами Ольгой Громыко, Сергеем Слюсаренко, Светланой Уласевич, Миленой Завойчинской и Ольгой Шумиловой. Прошло множество конкурсов и лекций на темы вроде «Marvel vs. DC: На заре соперничества». В рамках UniCon-2016 состоялась презентация белорусского фильма-фэнтези «Неруш».

В этом году UniCon отпраздновал свой первый маленький юбилей. Нынешний фестиваль действительно отличался от предыдущих лет, прежде всего масштабами. В 2016 всего было больше: место проведения стало обширнее, организацией мероприятий и стендов занималось более 300 человек, почти двести человек косплееров, были привезены по-настоящему уникальные вещи (один легендарный DeLorian из «Назад в будущее» чего стоит!), а общее число посетителей превысило 3 тысячи человек, что в два раза больше, чем в прошлом году.

Все выходные на фестивале работало множество игровых зон, где все желающие могли окунуться в мир старых добрых игровых автоматов, современных VR-развлечений или сразится в классические настольные игры. Посетители могли приобрести самые разные сувениры, комиксы, тематическую литературу и всевозможные предметы, выполненные в стилистики любимых книг и фильмов.