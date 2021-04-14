Каждый номер – отдельное шоу. Посмотрите, как в Минске прошёл детский фестиваль 

На авансцене весны яркое детское шоу «Академия талантов». Каждый год одаренная молодежь расцветает как подснежники. Цветы жизни активно пробивают себе дорогу в мир искусства. Букет из самых творческих и стойких в столице собрал продюсерский центр Марины Ужастовой.

Марина Ужастова, директор продюсерского центра Марины Ужастовой:

Каждый ребенок индивидуальный и надо смотреть, к чему больше у него лежит душа, чтобы он на свои занятия ходил с огромным удовольствием и выкладывался на все 100 %. Сегодня мы видим, что все дети на своем месте, и мы надеемся, что они вырастут в большие хорошие звезды нашей республики.

Заявить о себе – это как минимум, а вот сойти с пьедестала победителем – задача максимум. За звание «лучший» юные таланты боролись в пяти номинациях: хореография, вокал, театр мод, фотомодели, гимнасты и цирк. И все же дух конкуренции терялся за кулисами подмостков, на первый план выходили искренние детские эмоции радости.

Но творческие амбиции за улыбками не спрячешь. Настоящий артист грезит сорвать овации. Татьяна Пущина:

У меня очень замечательный ребенок. Мы и танцуем, и поем, и в музыкальную школу ходим. Сегодня мы пришли показать свой вокальный талант.

Арина Пущина:

Я буду исполнять песню «I believe». Это очень красивая песня. Она о том, что нужно всегда верить в себя, никогда не отчаиваться и идти к своей цели по жизни. Я ощущаю себя на сцене вполне спокойно, потому что ощущаю, что сцена – это мой дом, я уже привыкла. Это очень весело. Артистическое комьюнити – источник вдохновения, повод присмотреться к эстетическим направлениям и найти занятие по душе для своего чада.

Анастасия Волканович, педагог по вокалу:

Талант нужно всегда развивать, направлять, тем более если ребенок творчески способен. Будь это вокал, фортепиано, любой род деятельности, все равно это нужно все развивать, чтобы ребенок духовно рос и себя реализовывал.

Детский праздник – это красочные костюмы, броский реквизит и даже макияж – все должно блистать со сцены. Каждый номер – отдельное шоу. Дмитрий Куприянюк, директор Дома культуры:

Это огромный труд, потому что он начинается буквально от работы самого режиссера, звукооператора, светотехников. Один сценический выход надо сделать качественным и красивым: от видеоконтента и заканчивая аплодисментами.

Сверкали на детском празднике не только софиты, но и звездные гости. Именитые артисты «жюрили» конкурс с особым удовольствием и не скупились на дельные советы. Ольга Нацкович, певица:

Я всегда на такого рода конкурсах отмечаю для себя детей и молодежь для того, чтобы они могли представить нашу страну на международных конкурсах, так как я вхожу в состав международного жюри конкурсов в Болгарии, Македонии, Румынии и во многих других странах. И всегда хочется привезти победу в Беларусь.

Саша Немо, певец:

Дети, молодое поколение, стремясь следовать моде, кого-то пародировать – очень много теряют. При этом я хочу пожелать каждому начинающему артисту найти свою индивидуальность. Мода только сегодня, она уходит очень быстро, а развивая свою индивидуальность, личность, вы подкупаете зрителя на долгие годы вперед.