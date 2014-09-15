В Макао начался 26-й Международный фестиваль фейерверков

В Макао стартовал 26-й Международный фестиваль Фейерверков. Первые залпы красочных салютов расцвели над особым административным районом Китая вечером 8 сентября. Начало фестиваля было специально приурочено к одному из значимых азиатских праздников – дню Середины осени. Красочные вспышки фейерверков наблюдались на фоне яркой, полной Луны.



Великолепное зрелище собрало десятки тысяч жителей Макао и приезжих туристов.



В программе фестиваля принимают участие десять команд из разных стран. Команды-участницы этого года представляют материковый Китай, Италию, Австралию, Южную Корею, Тайвань, Францию, Испанию, Польшу, Португалию и Хорватию.



Фестиваль будут проводить в пять этапов. Четыре других этапа фестиваля фейерверков пройдут 12, 20, 27 сентября, 1 октября. В каждом из этапов демонстрировать свое искусство будут 2 команды. Все фантастическое действо сопровождается музыкой из старых кунг-фу боевиков 90-х годов.



День Середины Осени во Вьетнаме и КНР проигрывает по важности лишь Китайскому новому году. Вечером этого праздничного дня принято в приятной компании любоваться полнолунием, угощаться особыми «лунными пряниками».