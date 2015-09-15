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Фестиваль «Мінск старажытны» прошел в День города в Минске

15 сентября 2015 10:54
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От топота копыт пыль по полю летит! А от звона мечей и происходящего на боевой арене, в буквальном смысле, захватывает дух. Вот так белорусская столица отмечает свой 948 день рождения.

Уже который год на праздновании дня города Минска одним из самых полюбившихся минчанам мероприятий является фестиваль «Мiнск старажытны». Здесь всё символично.

Начало грандиозных зрелищ приходится именно на 11 часов 7 минут, что напрямую связано с первым упоминанием Минска в древних летописях. Символично и место проведения фестиваля.

# Культура # История # Фотофакт # Фестивали и карнавалы # Фестивали # Мария Матяс # Франсуа де Манфор

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