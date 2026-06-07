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Новости по тегу #Фестиваль культур в Гродно

Самый масштабный белорусский карнавал! Какими были 2 дня Фестиваля культур в Гродно
07 июня 2026 17:24

Самый масштабный белорусский карнавал! Какими были 2 дня Фестиваля культур в Гродно

Лукашенко о соседних народах: мы добрые, давайте не будем травить на них бешеных собак
07 июня 2026 17:19

Лукашенко о соседних народах: мы добрые, давайте не будем травить на них бешеных собак

В ритме праздника! Как проходит фестиваль национальных культур на Августовском канале?
07 июня 2026 13:38

В ритме праздника! Как проходит фестиваль национальных культур на Августовском канале?

Завершающий день XV Республиканского фестиваля национальных культур пройдет на Августовском канале
07 июня 2026 07:40

Завершающий день XV Республиканского фестиваля национальных культур пройдет на Августовском канале

Без дегустаций не отпускают! Гродно второй день живет в атмосфере фестиваля нацкультур
06 июня 2026 17:34

Без дегустаций не отпускают! Гродно второй день живет в атмосфере фестиваля нацкультур

Традиции и кухни мира: чем удивляют 20 подворий на фестивале национальных культур в Гродно
06 июня 2026 10:51

Традиции и кухни мира: чем удивляют 20 подворий на фестивале национальных культур в Гродно

На XV Республиканском фестивале национальных культур в Гродно откроются 20 подворий
06 июня 2026 07:40

На XV Республиканском фестивале национальных культур в Гродно откроются 20 подворий

Лукашенко: когда людей связала семейная дипломатия – политики бессильны это разорвать
05 июня 2026 19:48

Лукашенко: когда людей связала семейная дипломатия – политики бессильны это разорвать

Лукашенко: Гродно стал настоящей Меккой для туристов
05 июня 2026 17:26

Лукашенко: Гродно стал настоящей Меккой для туристов

Любой человек на белорусской земле должен чувствовать себя равным – Румак на фестивале культур в Гродно
05 июня 2026 17:17

Любой человек на белорусской земле должен чувствовать себя равным – Румак на фестивале культур в Гродно

Праздник мира и согласия! Как проходит XV Фестиваль национальных культур в Гродно
05 июня 2026 14:08

Праздник мира и согласия! Как проходит XV Фестиваль национальных культур в Гродно

Капсула времени и Аллея дружбы! Гродно принимает XV Республиканский фестиваль национальных культур
05 июня 2026 11:31

Капсула времени и Аллея дружбы! Гродно принимает XV Республиканский фестиваль национальных культур