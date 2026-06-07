Новости по тегу #Фестиваль культур в Гродно

43 национальности, более 800 участников в театрализованном шествии. Рядом русские и украинцы, армяне и азербайджанцы, евреи и палестинцы, все дружат и любят Беларусь, которая стала для них второй Родиной.
Участие Александра Лукашенко придало церемонии открытия XV Фестиваля национальных культур в Гродно особое значение.
Организаторы сделали все, чтобы удивить рекордное число гостей – за выходные фестиваль уже принял более 200 тысяч человек. На Августавском канале развернулся настоящий гастрономический рай: с блюд белорусской кухни «Бульбашок» предлагает тонны угощений из тертого картофеля.
В Гродно завершился юбилейный XV фестиваль национальных культур, но финальный аккорд форума еще не поставлен. 7 июня он объединит участников уже за городом.
Неповторимая атмосфера фестиваля в Гродно с тысячами гостей.
Яркие национальные костюмы, самобытные традиции, музыкальные инструменты – все это можно увидеть на подворьях.
Участники представят свою культуру и традиции. Гостей ждут не только яркие музыкальные номера, но и гастрономические изыски.
Президент принял участие в церемонии открытия XV Республиканского фестиваля национальных культур.
Город принимает XV Фестиваль национальных культур.
Юбилейный XV Республиканский фестиваль национальных культур собрал десятки культур.
Официальное открытие масштабного праздника ожидаем вечером, но в течение дня уже проходят различные мероприятия.
Продолжение получила Аллея дружбы в Коложском парке. Бок о бок представители разных народов высадили редкие виды рябины, ели, черемухи, клена и лиственницы, а еще появились экзотические сумаха и гингко.
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