На XV Республиканском фестивале национальных культур в Гродно откроются 20 подворий

Гродно второй день живет в атмосфере самого многонационального и миролюбивого праздника страны. Юбилейный XV Республиканский фестиваль национальных культур объединил представителей 43 национальностей, для которых Беларусь стала второй родиной. Сегодня, 6 июня, начнут работу национальные подворья, где участники представят свою культуру и традиции. Гостей ждут не только яркие музыкальные номера, но и гастрономические изыски, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Накануне в Гродно прошло красочное шествие представителей национальных объединений. Плечом к плечу – русские, армяне, азербайджанцы, евреи, палестинцы – настоящая дружба народов под мирным белорусским небом. А еще яркие костюмы, национальная музыка и неповторимы колорит. По центру Гродно пронесли Государственный флаг страны. Официальная церемония открытия праздника тоже была яркой. На главной сцене свое творчество дарили известные исполнители и коллективы.

Намик Кулиев, представитель азербайджанского национального объединения:

Каждый год мы ждем. Каждый год. Для нас это праздник. Это объединяет всех народов. Я бы сказал бы, вот пусть посмотрит весь мир на Беларусь, изучает, пускай научится, как провести вот эти праздники на высшем уровне.

Гуляния в Гродно продолжатся и сегодня весь день. В историческом центре города разместятся два десятка подворий. Участники продемонстрируют свои национальные праздники. Гостей ждет настоящее путешествие по различным странам, при этом не покидая пределы Гродно.