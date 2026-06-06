На XV Республиканском фестивале национальных культур в Гродно откроются 20 подворий
Гродно второй день живет в атмосфере самого многонационального и миролюбивого праздника страны. Юбилейный XV Республиканский фестиваль национальных культур объединил представителей 43 национальностей, для которых Беларусь стала второй родиной. Сегодня, 6 июня, начнут работу национальные подворья, где участники представят свою культуру и традиции. Гостей ждут не только яркие музыкальные номера, но и гастрономические изыски, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Накануне в Гродно прошло красочное шествие представителей национальных объединений. Плечом к плечу – русские, армяне, азербайджанцы, евреи, палестинцы – настоящая дружба народов под мирным белорусским небом. А еще яркие костюмы, национальная музыка и неповторимы колорит. По центру Гродно пронесли Государственный флаг страны. Официальная церемония открытия праздника тоже была яркой. На главной сцене свое творчество дарили известные исполнители и коллективы.
Намик Кулиев, представитель азербайджанского национального объединения:
Каждый год мы ждем. Каждый год. Для нас это праздник. Это объединяет всех народов. Я бы сказал бы, вот пусть посмотрит весь мир на Беларусь, изучает, пускай научится, как провести вот эти праздники на высшем уровне.
Гуляния в Гродно продолжатся и сегодня весь день. В историческом центре города разместятся два десятка подворий. Участники продемонстрируют свои национальные праздники. Гостей ждет настоящее путешествие по различным странам, при этом не покидая пределы Гродно.
Любой человек на белорусской земле должен чувствовать себя равным – Румак на фестивале культур в Гродно.