Любой человек на белорусской земле должен чувствовать себя равным – Румак на фестивале культур в Гродно
Юбилейный XV Республиканский фестиваль национальных культур в Гродно собрал сотни представителей, десятки культур, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это место, где переплетаются традиции и народные особенности, при этом каждый чувствует себя своим.
Здесь все говорят на одном языке – языке дружбы. И это еще одно доказательство того, что наша сила в единстве. Конечно, ждут здесь и главу государства. Ожидается, что Президент примет участие в торжественной церемонии открытия форума.
На праздник отправилась Галина Буро.
Это не бразильский Рио, а масштабный белорусский карнавал. Театрализованное шествие национальностей с потрясающей энергетикой.
15-й, юбилейный фестиваль, 43 национальности. Каждая – со своим колоритом: костюмы, танцы, музыкальные инструменты и приветствия на разных языках. Рядом русские и украинцы, армяне и азербайджанцы, евреи и палестинцы. Так действительно выглядит настоящая дружба народов под мирным белорусским небом.
Наша страну они называет своей второй Родиной и знают: здесь есть возможность жить и развиваться. По историческому центру Гродно мужчины национальных объединений пронесли государственный флаг, а символику фестиваля в Год белорусской женщины – представительницы прекрасного пола.
Баян-Сулу Короткова, представительница Казахского национального объединения:
Это замечательный фестиваль, который объединяет огромное количество национальностей, которые живут на гостеприимной, прекрасной белорусской земле. Это моя вторая Родина, я здесь живу уже более 30 лет.
Фестиваль официально стартовал вечером, но дух праздника ощущался уже на протяжении всего дня. С утра представители национальных объединений, которые впервые принимают участие в форуме, вооружились саженцами и лопатами.
Галина Буро, корреспондент:
аллея Дружбы в Коложском парке – по многолетней традиции стартовая точка фестиваля национальных культур. С 2014 года в первый день праздника здесь появляются новые экзотические деревья. Например, маньчжурский орех высаживали представители казахского объединения. Все это глубоко символично – подобно этим растениям, различные национальности многие годы укореняются на белорусской земле.
В этот раз коллекцию пополнили необычные виды рябины, ели, черемухи, сумаха, гинкго, клена и лиственницы. Такие экзотические растения растут на малых родинах габонцев, гагаузов, гвинейцев, йеменцев, конголезцев, коряков, мальдивцев, удмуртов и чехов. Представители этих стран высадили саженцы с уверенностью, что они приживутся на белорусской земле.
А чтобы саженцы уж точно прижились, не обошлось без народных обрядов.
Погода хоть и пасмурная, но по белорусской народной примете, дождж – гэта знак багацця и дабрабыту. На нашай мілагучнай, на правах хозяев, белорусское подворье начало работу уже в первый день праздника.
На подворье свои традиции представили все регионы страны. Объединяющая тема фестиваля – народные праздники. От фестивалей гончарства до свята льну – сельхозкультуры, которая считается достоянием нашей страны.
Арина Помолова, главный режиссер Минского подворья:
На нашем минском дворике вы можете наблюдать выставку минского дизайнера Анастасии Фолькович, которая является руководителем проекта «Роднае – моднае» и через свои образы транслирует в наш мир красоту нашего традиционного белорусского строя благодаря стилизации.
Фестиваль в Гродно проходит раз в два года на протяжении уже 30 лет. В честь юбилея на празднике впервые заложили капсулу с посланием потомкам. Хранится она будет символично в культурном центре «Фестивальный» в Гродно. Вскрыть капсулу полагается еще через 30 лет. Главный наказ – все эти годы сохранять межнациональный мир в стране.
Марат Марков, министр культуры Беларуси:
Мы действительно всем можем показать, что 156 национальностей, которые живут в Беларуси, могут сосуществовать. Подробности здесь.
На память о юбилее самого многонационального праздника страны в центре Гродно останется подарок – скульптура оленя святого Губерта, символа города на Немане. Подробности.
Александр Румак, уполномоченный по делам религий и национальностей Беларуси:
Это очень важно, чтобы люди, которые проживают на одной земле, были равны. Ведь наш Президент Александр Григорьевич Лукашенко говорит: мы все разные, очень разные, но мы вместе – единый белорусский народ. Это значит, что любой человек, проживающий на белорусской земле, он должен чувствовать себя равным.
Тенгиз Думбадзе, председатель общественного объединения грузин «Сакартвело»:
Я пытаюсь передать дыхание праздника, которое царит здесь. Это не искусственно. Я 120 стран объездил, поверьте, я всегда приводил пример. Если вы хотите познать суть белорусской действительности, приезжайте к нам на фестиваль национальных культур, где вы окунетесь в праздник.
Гродно стал настоящей Меккой для туристов – Лукашенко.
Уже завтра, словно уголки малой родины, по всему центру города развернутся 20 подворий, где представители национальности продемонстрируют свои брендовые праздники народов мира. Чтобы побывать на башкирском Сабантуе или азербайджанском Наврузе, не придется выезжать за пределы Беларуси. Достаточно просто приехать в фестивальный Гродно.
Подробности смотрите в видео.