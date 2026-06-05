Любой человек на белорусской земле должен чувствовать себя равным – Румак на фестивале культур в Гродно

Юбилейный XV Республиканский фестиваль национальных культур в Гродно собрал сотни представителей, десятки культур, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это место, где переплетаются традиции и народные особенности, при этом каждый чувствует себя своим. Здесь все говорят на одном языке – языке дружбы. И это еще одно доказательство того, что наша сила в единстве. Конечно, ждут здесь и главу государства. Ожидается, что Президент примет участие в торжественной церемонии открытия форума. На праздник отправилась Галина Буро.

Это не бразильский Рио, а масштабный белорусский карнавал. Театрализованное шествие национальностей с потрясающей энергетикой. 15-й, юбилейный фестиваль, 43 национальности. Каждая – со своим колоритом: костюмы, танцы, музыкальные инструменты и приветствия на разных языках. Рядом русские и украинцы, армяне и азербайджанцы, евреи и палестинцы. Так действительно выглядит настоящая дружба народов под мирным белорусским небом.

Наша страну они называет своей второй Родиной и знают: здесь есть возможность жить и развиваться. По историческому центру Гродно мужчины национальных объединений пронесли государственный флаг, а символику фестиваля в Год белорусской женщины – представительницы прекрасного пола.

Баян-Сулу Короткова, представительница Казахского национального объединения:

Это замечательный фестиваль, который объединяет огромное количество национальностей, которые живут на гостеприимной, прекрасной белорусской земле. Это моя вторая Родина, я здесь живу уже более 30 лет.

Фестиваль официально стартовал вечером, но дух праздника ощущался уже на протяжении всего дня. С утра представители национальных объединений, которые впервые принимают участие в форуме, вооружились саженцами и лопатами.

Галина Буро, корреспондент:

аллея Дружбы в Коложском парке – по многолетней традиции стартовая точка фестиваля национальных культур. С 2014 года в первый день праздника здесь появляются новые экзотические деревья. Например, маньчжурский орех высаживали представители казахского объединения. Все это глубоко символично – подобно этим растениям, различные национальности многие годы укореняются на белорусской земле. В этот раз коллекцию пополнили необычные виды рябины, ели, черемухи, сумаха, гинкго, клена и лиственницы. Такие экзотические растения растут на малых родинах габонцев, гагаузов, гвинейцев, йеменцев, конголезцев, коряков, мальдивцев, удмуртов и чехов. Представители этих стран высадили саженцы с уверенностью, что они приживутся на белорусской земле. А чтобы саженцы уж точно прижились, не обошлось без народных обрядов.

Погода хоть и пасмурная, но по белорусской народной примете, дождж – гэта знак багацця и дабрабыту. На нашай мілагучнай, на правах хозяев, белорусское подворье начало работу уже в первый день праздника. На подворье свои традиции представили все регионы страны. Объединяющая тема фестиваля – народные праздники. От фестивалей гончарства до свята льну – сельхозкультуры, которая считается достоянием нашей страны.

Арина Помолова, главный режиссер Минского подворья:

На нашем минском дворике вы можете наблюдать выставку минского дизайнера Анастасии Фолькович, которая является руководителем проекта «Роднае – моднае» и через свои образы транслирует в наш мир красоту нашего традиционного белорусского строя благодаря стилизации.

Фестиваль в Гродно проходит раз в два года на протяжении уже 30 лет. В честь юбилея на празднике впервые заложили капсулу с посланием потомкам. Хранится она будет символично в культурном центре «Фестивальный» в Гродно. Вскрыть капсулу полагается еще через 30 лет. Главный наказ – все эти годы сохранять межнациональный мир в стране. Марат Марков, министр культуры Беларуси:

Мы действительно всем можем показать, что 156 национальностей, которые живут в Беларуси, могут сосуществовать. Подробности здесь.

На память о юбилее самого многонационального праздника страны в центре Гродно останется подарок – скульптура оленя святого Губерта, символа города на Немане. Подробности.

Александр Румак, уполномоченный по делам религий и национальностей Беларуси:

Это очень важно, чтобы люди, которые проживают на одной земле, были равны. Ведь наш Президент Александр Григорьевич Лукашенко говорит: мы все разные, очень разные, но мы вместе – единый белорусский народ. Это значит, что любой человек, проживающий на белорусской земле, он должен чувствовать себя равным.

Тенгиз Думбадзе, председатель общественного объединения грузин «Сакартвело»:

Я пытаюсь передать дыхание праздника, которое царит здесь. Это не искусственно. Я 120 стран объездил, поверьте, я всегда приводил пример. Если вы хотите познать суть белорусской действительности, приезжайте к нам на фестиваль национальных культур, где вы окунетесь в праздник. Гродно стал настоящей Меккой для туристов – Лукашенко.