Лукашенко: Гродно стал настоящей Меккой для туристов

Несколько лет назад во время встречи с представителями разных национальностей, проживающих в Беларуси, главу государства пригласили посетить фестиваль. Тогда Президент пообещал приехать и свое слово сдержал.

Глава государства подчеркнул, что Беларусь всегда открыта для цивилизованного диалога и готова принимать в свой дом каждого, кто идет с миром и добром. Форум, который начинался как скромная традиция суверенной Беларуси с участием всего 11 национальностей, сегодня вырос в разы и стал настоящей визитной карточкой страны.

Со сцены юбилейного фестиваля Александр Лукашенко заявил, что никакие трехметровые заборы и новые железные занавесы со стороны западных соседей не способны разрушить народную, культурную и семейную дипломатию.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Идея праздника отражает богатую историю нашей родной земли. Эта земля расположена на перекрестке торговых путей, где встречались целые цивилизации, сталкивались, где встречались народы, религии, где формировался наш белорусский национальный менталитет. Это открытость, гостеприимство, умение работать сообща, дружить, готовность принимать в свой дом всех, кто идет с миром и добром.

Наш фестиваль мы создавали как традицию нашей суверенной Беларуси. И в самом первом фестивале, многие это помнят, участвовало всего 11 национальностей, а сегодня их около 50. То есть люди к нам потянулись.

Лукашенко принял участие в церемонии открытия областной больницы в Гродно.

И за это время, когда мы прирастали с 11 в пять раз, из скромного регионального мероприятия форум превратился в культурное событие, слава о котором вышла за пределы страны. А столица этого фестиваля, Гродно, стала настоящей Меккой для тысяч туристов, в том числе из европейских государств.