Традиции и кухни мира: чем удивляют 20 подворий на фестивале национальных культур в Гродно

Гродно второй день живет в ритме самого многонационального праздника страны – юбилейного XV Республиканского фестиваля национальных культур. Он не имеет аналогов в мире, и уже 30 лет сохраняет идею дружбы народов. Сегодня, 6 июня, в историческом центре города разместились национальные подворья участников масштабного форума, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Галина Буро, корреспондент:

Салам алейкум, нихао, гамарджоба! Приветствия на разных языках мира звучат сегодня в Гродно. В историческом центре расположились два десятка подворий, где свою культуру и традиции представляют 43 национальности, включая белорусов. Каждая – со своим колоритом.

Яркие национальные костюмы, самобытные традиции, музыкальные инструменты – все это можно увидеть на подворьях. В этот раз тематика – брендовые праздники народов мира. То есть, по сути, есть уникальная возможность во время прогулки по центру Гродно побывать на 20 праздниках разных стран. И даже ощутить их вкус – национальные блюда тоже представлены на подворьях. Но прежде чем есть, на праздниках полагается тост!

Тенгиз Думбадзе, председатель грузинского общественного объединения «Сакартвело»:

Я сейчас поднял бы тост за мир, за наши глубокие традиции, за нашу великую красивую страну, где живут очень добрые, очень щедрые люди. И я признаюсь в любви Беларуси.

Фестиваль не остался без внимания туристов. Гродненские улицы превратились в реки из людей. Ожидается, что праздник посетят около 200 тысяч гостей. Для них ремесленники подготовили сувенирную продукцию, по всему центру работают точки питания, где акцент сделан на белорусскую национальную кухню. Много музыки, песен и танцев. А главное, атмосфера дружбы и единства.