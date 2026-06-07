Завершающий день XV Республиканского фестиваля национальных культур пройдет на Августовском канале

Праздник дружбы переезжает на Августовский канал. В Гродно завершился юбилейный XV фестиваль национальных культур, но финальный аккорд форума еще не поставлен. 7 июня он объединит участников уже за городом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Накануне в Гродно 43 национальности, включая белорусов, представили свои традиции и культуру на праздничных подворьях. Два десятка площадок развернулись по всему историческому центру. Участники демонстрировали национальные костюмы, танцы, песни и музыкальные инструменты. Не обошлось без дегустаций – блюда народов мира: от казахского бешбармака и украинского сала до грузинских хачапури и белорусских драников. Праздник в Гродно посетили тысячи гостей, в том числе туристы и дипломатические миссии разных стран. На церемонии закрытия фестиваля все национальные объединения были отмечены дипломами и подарками. Без дегустаций не отпускают! Гродно второй день живет в атмосфере фестиваля нацкультур

Олег Рогатников, председатель Союза белорусских еврейских общественных объединений и общин:

Хрупкий межнациональный, межконфессиональный мир, который существует сегодня на всей планете. Мы должны ценить, что он у нас такой сильный. И это возникло не случайно. Это, безусловно, плановая, сложная работа государства вместе с нами, с общественными объединениями. Здесь все национальности абсолютно вместе, рядом. Мы делаем одно дело.