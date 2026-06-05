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Капсула времени и Аллея дружбы! Гродно принимает XV Республиканский фестиваль национальных культур

05 июня 2026 11:31
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Многоголосый, яркий и открытый всему миру. В Гродно стартовал XV Республиканский фестиваль национальных культур. Масштабный форум объединил около 800 участников. Свои традиции, музыку и ремесла презентуют представители 43 национальностей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Капсула времени и Аллея дружбы! Гродно принимает XV Республиканский фестиваль национальных культур-2

Главный смысл праздника, единство и взаимное уважение нашел отражение в живом символе. Продолжение сегодня, 5 июня, получила Аллея дружбы в Коложском парке. Бок о бок представители разных народов высадили редкие виды рябины, ели, черемухи, клена и лиственницы, а еще появились экзотические сумаха и гингко. 

Участники не сомневаются, что деревья обязательно приживутся на белорусской земле. Аллею дружбы заложили еще в 2014 году. С тех пор, раз в два года она прирастает новыми саженцами, олицетворяя крепкие связи между людьми. Сегодня в Коложском парке шумят листвой уже более полусотни деревьев дружбы.

Капсула времени и Аллея дружбы! Гродно принимает XV Республиканский фестиваль национальных культур-4

Мена Хели, участник фестиваля (Конго):
Это страна очень спокойная и люди очень трудолюбивые. И мне очень нравится учиться здесь и жить здесь. 

Капсула времени и Аллея дружбы! Гродно принимает XV Республиканский фестиваль национальных культур-6

Сильверио Бэка, участник фестиваля (Экваториальная Гвинея):
Когда я вижу такую ситуацию, где есть много культур, мне очень интересно. Беларусь – это хорошая страна.

Фестиваль в Гродно проходит раз в два года на протяжении 30 лет. В честь юбилея заложили капсулу с посланием потомкам. Храниться она будет в культурном центре «Фестивальный». Вскрыть капсулу полагается через 30 лет. 

Капсула времени и Аллея дружбы! Гродно принимает XV Республиканский фестиваль национальных культур-8

Марат Марков, министр культуры Беларуси:
Мы действительно всем можем показать, что 156 национальностей, которые живут в Беларуси, могут сосуществовать и прекрасно находить между собой такие взаимоотношения согласия, несмотря ни на что. Мы показываем всему миру, что это на белорусской земле нормально, было и будет всегда.

Программа фестиваля национальных культур в Гродно – насыщенная: ожидаются презентации, круглые столы, концерты, работа торговых рядов. Сегодня вечером состоится красочное театрализованное шествие, в котором примут участие представители всех национальностей, которые проживают в Беларуси.

# Фестиваль культур в Гродно # Марат Марков

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