Капсула времени и Аллея дружбы! Гродно принимает XV Республиканский фестиваль национальных культур

Многоголосый, яркий и открытый всему миру. В Гродно стартовал XV Республиканский фестиваль национальных культур. Масштабный форум объединил около 800 участников. Свои традиции, музыку и ремесла презентуют представители 43 национальностей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главный смысл праздника, единство и взаимное уважение нашел отражение в живом символе. Продолжение сегодня, 5 июня, получила Аллея дружбы в Коложском парке. Бок о бок представители разных народов высадили редкие виды рябины, ели, черемухи, клена и лиственницы, а еще появились экзотические сумаха и гингко. Участники не сомневаются, что деревья обязательно приживутся на белорусской земле. Аллею дружбы заложили еще в 2014 году. С тех пор, раз в два года она прирастает новыми саженцами, олицетворяя крепкие связи между людьми. Сегодня в Коложском парке шумят листвой уже более полусотни деревьев дружбы.

Мена Хели, участник фестиваля (Конго):

Это страна очень спокойная и люди очень трудолюбивые. И мне очень нравится учиться здесь и жить здесь.

Сильверио Бэка, участник фестиваля (Экваториальная Гвинея):

Когда я вижу такую ситуацию, где есть много культур, мне очень интересно. Беларусь – это хорошая страна. Фестиваль в Гродно проходит раз в два года на протяжении 30 лет. В честь юбилея заложили капсулу с посланием потомкам. Храниться она будет в культурном центре «Фестивальный». Вскрыть капсулу полагается через 30 лет.