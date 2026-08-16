Международный фестиваль джазовой музыки проходит в Минске

В Минске в эти выходные звучат ритмы джаза. В столичном парке имени Горького проходит международный фестиваль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Свои хиты и импровизации дарят мировые звезды: от виртуоза Грегори Бойда из Нового Орлеана до обладательницы чарующего соула Маи Сайкс, а также Аквиллы Ферон из Лондона.

Аквилла Ферон, певица (Великобритания):

Песни, которые я исполняла в стиле фанк, джаз, соул – это как известные по всему миру мелодии, так и редкие песни моего собственного написания. И я счастлива, что я исполнила их именно здесь, на этом фестивале для прекрасных жителей столицы Беларуси. Когда я пела, я видела, что люди на площадке танцуют, подпевают, и я надеюсь, что они чувствовали то тепло, которое исходит из моего сердца.