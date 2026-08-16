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Международный фестиваль джазовой музыки проходит в Минске

16 августа 2026 11:11
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В Минске в эти выходные звучат ритмы джаза. В столичном парке имени Горького проходит международный фестиваль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Международный фестиваль джазовой музыки проходит в Минске-2

Свои хиты и импровизации дарят мировые звезды: от виртуоза Грегори Бойда из Нового Орлеана до обладательницы чарующего соула Маи Сайкс, а также Аквиллы Ферон из Лондона.

Аквилла Ферон, певица (Великобритания):
Песни, которые я исполняла в стиле фанк, джаз, соул – это как известные по всему миру мелодии, так и редкие песни моего собственного написания. И я счастлива, что я исполнила их именно здесь, на этом фестивале для прекрасных жителей столицы Беларуси. Когда я пела, я видела, что люди на площадке танцуют, подпевают, и я надеюсь, что они чувствовали то тепло, которое исходит из моего сердца.

Международный фестиваль джазовой музыки проходит в Минске-4

Музыкальная программа продлится до 10 вечера. Гостей развлекают не только зажигательными ритмами. Работает фудкорт, лаундж-зоны и интерактивные площадки. 

Международный фестиваль джазовой музыки проходит в Минске-6

Ирина Тарасюк, жительница Белоозерска:
Я узнала о фестивале в Instagram. И это вообще восторг, потому что я очень люблю джаз. Локации просто супер. И учитывая, что это мероприятие бесплатное и такого масштаба, это просто вау. Я очень довольна, что приехала.

Международный фестиваль джазовой музыки проходит в Минске-8

Владислав Жукович, житель Белоозерска:
Я тоже первый раз на этом фестивале, но говорят, уже третий год проходит. Если бы я знал раньше, я пришел бы еще и в прошлом, и в позапрошлом году. Но масштаб прям вау.

16 августа на сцену поднимутся воспитанники детского джаз-оркестра Копыльской школы искусств, а также именитые исполнители из Кубы и США.

# Фестиваль # Джаз

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