В Лясковичах 15 августа пройдет фестиваль этнокультурных традиций «Зов Полесья»

Услышать «Зов Полесья» и окунуться в самобытные традиции. 15 августа Международный этнофестиваль в Лясковичах ждет тысячи гостей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Услышать «Зов Полесья» и окунуться в самобытные традиции. 15 августа Международный этнофестиваль в Лясковичах ждет тысячи гостей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Он развернется на огромной площади – более 9 гектаров. Главной темой праздника в этот раз станет Год белорусской женщины. Через обряды и творчество организаторы покажут историю и культуру края, образ хранительницы семьи.
Александр Бондаренко, главный режиссер фестиваля:
Центральными персонажами, скажем так, на нашем фестивале станут 13 подворий регионов Припятского Полесья, которые представят образы женщин, которые внесли свой отличительный вклад в историю и развитие того или иного региона Припятского Полесья. У кого‑то это исторические персонажи, у кого‑то – наши современники.
Развлекать публику будут тысячи артистов и народных мастеров. Программа удивит разнообразием. Например, гостям предложат пройти мифологический квест «У пошуках Цмока». Участники интерактива смогут поближе узнать белорусские легенды и предания.
Ирина Тяпугина, директор Гомельского областного центра инклюзивной культуры:
Необыкновенный квест, который расскажет и погрузит всех желающих в мифологию Беларуси. Мы познакомим всех гостей с историей мифологии Полесского края, насколько она интересна. И каждый присутствующий на локации и решивший принять участие в нашем квесте, он почувствует себя жителем какой-то необыкновенной сказки.
В программе праздника – интерактивные исторические квесты, ремесленная ярмарка, музейные локации, цирк‑шапито и представления «Батлейки». Гостей ждут сразу две концертные площадки. На главной сцене назовут новых «Ганаровых паляшукоў» и выберут победительницу конкурса «Палеская прыгажуня». В 21:00 стартует народная дискотека под открытым небом с кавер‑хитами от белорусских и российских артистов. Финальную точку в 12‑часовом марафоне поставят красочный фейерверк над Припятью и лазерное шоу на водном экране.