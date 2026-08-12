В Лясковичах 15 августа пройдет фестиваль этнокультурных традиций «Зов Полесья»

Услышать «Зов Полесья» и окунуться в самобытные традиции. 15 августа Международный этнофестиваль в Лясковичах ждет тысячи гостей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он развернется на огромной площади – более 9 гектаров. Главной темой праздника в этот раз станет Год белорусской женщины. Через обряды и творчество организаторы покажут историю и культуру края, образ хранительницы семьи.

Александр Бондаренко, главный режиссер фестиваля:

Центральными персонажами, скажем так, на нашем фестивале станут 13 подворий регионов Припятского Полесья, которые представят образы женщин, которые внесли свой отличительный вклад в историю и развитие того или иного региона Припятского Полесья. У кого‑то это исторические персонажи, у кого‑то – наши современники. Развлекать публику будут тысячи артистов и народных мастеров. Программа удивит разнообразием. Например, гостям предложат пройти мифологический квест «У пошуках Цмока». Участники интерактива смогут поближе узнать белорусские легенды и предания.