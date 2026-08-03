Минская область примет фестиваль исторических реконструкций «Несвижская фортеция»

Минская область в 6-й раз примет фестиваль исторических реконструкций «Несвижская фортеция». Праздник пройдет 8 августа в формате Open air у стен знаменитого замка Радзивиллов – и вновь подарит гостям атмосферу Средневековья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главное событие фестиваля – парад клубов исторической реконструкции, участники которого воссоздадут эпизоды разных светских и военных эпох. Гостей ждут показательные выступления: конные и пешие рыцарские турниры, шествие шотландской пехоты, сражения времен Наполеона и бои Первой мировой войны, а также выступления кирмашных ходулистов.

Людмила Витко, начальник отдела культуры Несвижского райисполкома:

Будут организованы мастер-классы по историческим танцам, фехтованию, стрельбе из лука. Пройдет кулинарный конкурс по приготовлению блинов с начинкой на финской свече. Наш постоянный гость фестиваля, глава гильдии шеф-поваров Беларуси Александр Чкелевский, приготовит одно из своих изысканных блюд. Будет организована медовая ярмарка, сырная ярмарка. Фишкой нашего фестиваля станет пряничный конкурс. На этот раз мы посвящаем его Году белорусской женщины.

В программе – город мастеров и концерты кавер‑групп. Отметим, в 2025 году «Несвижская фортеция» собрала более семи тысяч гостей.