Эпицентр летнего драйва! В Мяделе проходит масштабный фестиваль «НарочьFest»

Жемчужина белорусского Поозерья и сердце живописного курортного края страны – Мядель – принимает главный летний праздник региона. На берегу озера Мястро развернулся масштабный фестиваль «НарочьFest», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Жемчужина белорусского Поозерья и сердце живописного курортного края страны – Мядель – принимает главный летний праздник региона. На берегу озера Мястро развернулся масштабный фестиваль «НарочьFest», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С самого утра на фестивале кипят страсти: захватывающие соревнования по сапсерфингу «Мястро-2026: энергия двух стихий», водный забег и трейл, в котором участвуют даже самые юные спортсмены. А в воздухе витают невероятные ароматы – здесь впервые проходит гастроконкурс «Нарочь.Смак». Лучшие повара прямо на глазах у зрителей готовят свои кулинарные шедевры. Впереди не менее яркие и интересные развлечения. Сотни гостей собрались на берегу, чтобы стать их частью.
По-фестивальному ярко, энергично и увлекательно. Набережная Мяделя 1 августа превратилась в эпицентр летнего драйва, где каждый нашел вызов по душе. Спортивный нон-стоп для всех, кто не умеет сидеть на месте.
Владимир Губаревич, заместитель начальника главного управления спорта и туризма Минского облисполкома:
На сегодняшний день у нас в области более 45 приключенческих забегов проходят по различным видам спорта. Это порядка 55 тысяч только участников.
Соревнования на сапбордах состоялись впервые. Полсотни участников, две дистанции на 200 и 400 метров. Решающую роль играет не столько скорость, сколько виртуозная техника управления доской.
Алеся Лобкис, директор Минского областного центра физического воспитания населения:
Мядель – это действительно регион, наполненный водной энергией, водной гладью, озерами белорусскими. Поэтому, естественно, самым таким приоритетным видом спорта мы посчитали, что на фестивале будет именно сапбординг.
На пляжном волейболе здоровый дух соперничества. 23 команды – представлены все регионы Минщины. У каждой своя тактика, своя стратегия и одна цель на всех – победа. Здоровый дух соперничества и азарт добавляли особую остроту матчам.
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