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Эпицентр летнего драйва! В Мяделе проходит масштабный фестиваль «НарочьFest»

01 августа 2026 19:01
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Жемчужина белорусского Поозерья и сердце живописного курортного края страны – Мядель – принимает главный летний праздник региона. На берегу озера Мястро развернулся масштабный фестиваль «НарочьFest», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эпицентр летнего драйва! В Мяделе проходит масштабный фестиваль «НарочьFest»-2

С самого утра на фестивале кипят страсти: захватывающие соревнования по сапсерфингу «Мястро-2026: энергия двух стихий», водный забег и трейл, в котором участвуют даже самые юные спортсмены. А в воздухе витают невероятные ароматы – здесь впервые проходит гастроконкурс «Нарочь.Смак». Лучшие повара прямо на глазах у зрителей готовят свои кулинарные шедевры. Впереди не менее яркие и интересные развлечения. Сотни гостей собрались на берегу, чтобы стать их частью. 

По-фестивальному ярко, энергично и увлекательно. Набережная Мяделя 1 августа превратилась в эпицентр летнего драйва, где каждый нашел вызов по душе. Спортивный нон-стоп для всех, кто не умеет сидеть на месте. 

Эпицентр летнего драйва! В Мяделе проходит масштабный фестиваль «НарочьFest»-4

Владимир Губаревич, заместитель начальника главного управления спорта и туризма Минского облисполкома:
На сегодняшний день у нас в области более 45 приключенческих забегов проходят по различным видам спорта. Это порядка 55 тысяч только участников.

Эпицентр летнего драйва! В Мяделе проходит масштабный фестиваль «НарочьFest»-6

Соревнования на сапбордах состоялись впервые. Полсотни участников, две дистанции на 200 и 400 метров. Решающую роль играет не столько скорость, сколько виртуозная техника управления доской.

Эпицентр летнего драйва! В Мяделе проходит масштабный фестиваль «НарочьFest»-8

Алеся Лобкис, директор Минского областного центра физического воспитания населения:
Мядель – это действительно регион, наполненный водной энергией, водной гладью, озерами белорусскими. Поэтому, естественно, самым таким приоритетным видом спорта мы посчитали, что на фестивале будет именно сапбординг.

Эпицентр летнего драйва! В Мяделе проходит масштабный фестиваль «НарочьFest»-10

На пляжном волейболе здоровый дух соперничества. 23 команды – представлены все регионы Минщины. У каждой своя тактика, своя стратегия и одна цель на всех – победа. Здоровый дух соперничества и азарт добавляли особую остроту матчам.

Подробнее в видео.

# Фестиваль

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