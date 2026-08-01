Эпицентр летнего драйва! В Мяделе проходит масштабный фестиваль «НарочьFest»

С самого утра на фестивале кипят страсти: захватывающие соревнования по сапсерфингу «Мястро-2026: энергия двух стихий», водный забег и трейл, в котором участвуют даже самые юные спортсмены. А в воздухе витают невероятные ароматы – здесь впервые проходит гастроконкурс «Нарочь.Смак». Лучшие повара прямо на глазах у зрителей готовят свои кулинарные шедевры. Впереди не менее яркие и интересные развлечения. Сотни гостей собрались на берегу, чтобы стать их частью.

По-фестивальному ярко, энергично и увлекательно. Набережная Мяделя 1 августа превратилась в эпицентр летнего драйва, где каждый нашел вызов по душе. Спортивный нон-стоп для всех, кто не умеет сидеть на месте.