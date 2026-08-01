Бешенковичи принимают юбилейный фестиваль белорусского гостеприимства

Под оглушительный бой барабанов и искренние улыбки гостей. Бешенковичи 1 августа превратились в столицу народных традиций. Здесь ярко, колоритно и с размахом стартовал 5-й, юбилейный фестиваль белорусского гостеприимства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В одном ритме сплелись старинные ремесла, современная музыка и неповторимый национальный колорит, собрав десятки жителей и гостей городского поселка. Бешенковичи исторически славились своими ярмарками. В XVIII-XIX веках здесь на протяжении месяца проходила одна из крупнейших на территории Беларуси. Современный фестиваль длится меньше, но не уступает по наполнению. Главная фишка – нескончаемые ряды мастеров. Прилавки заполнены изделиями из керамики и дерева, куклами, украшениями из бисера. В каждом предмете – тепло рук и частичка души.

Екатерина Усович, заведующая Центром ремесел и традиционной культуры Новополоцка:

Мы заготавливаем сначала бересту, берестяную ленту. Обязательно перед оплеткой должны ее замочить в горячей воде. После этого она становится мягкая, эластичная, и мы по форме горшка полностью его оплетаем.

Татьяна Мацуганова, жительница Витебска:

Бешенковичи – это моя Родина любимая. И сегодня я в таком восторге от того, что увидела. Я увидела, что люди талантливые, мастеровые, искренние, улыбчивые.

В этом году в культурном форуме принимают участие гости не только из Беларуси, но и России, Узбекистана. В программе представления уличных театров, бал у детской школы искусств, бывшего дворца Хрептовичей.