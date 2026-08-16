Рев моторов, дым и запредельные скорости! Чем удивляет второй день RDS Open в Минске?
Рев моторов, дым из-под колес и запредельные скорости. В Минске продолжается второй день 5-го этапа Открытого чемпионата Российской Дрифт Серии. Соревнования такого масштаба наша страна принимает впервые, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Грандиозный автомобильный фестиваль у международного выставочного центра «БелЭкспо» организован при поддержке Мингорисполкома, а соорганизатором выступает «Столичное телевидение».
В Минске продолжается 2-й день заездов лучших гонщиков Беларуси, России и Японии
Даниил Дроботов, корреспондент:
Обстановка максимально жаркая, и дело не только в августовской погоде. Прямо сейчас на трассе идут финальные парные заезды. Борьба в этом классе началась еще вчера. Сегодня гонки вышли на стадию решающих дуэлей на выбывание. Задача второго автомобиля – как можно ближе подобраться к напарнику и синхронно повторить его маневры. Судьи оценивают скорость, угол заноса, точность прохождения контрольных точек.
На пятый этап Открытого чемпионата RDS Open в Минске заявились 24 сильнейших пилота из Беларуси, России и Японии. Нашу страну представляют 7 спортсменов. 16 августа гонки идут по системе до двух поражений. Это дает пилотам второй шанс. После одного проигрыша гонщик не выбывает, а продолжает борьбу.
Особая атмосфера на трибунах. Все места заняты. Болельщики активно поддерживают пилотов.
Все нравится. Нравится на машины посмотреть, как спортсмены проходят свои участки.
На самом деле чувствуется, что люди здесь очень рады дрифту. Всем все нравится, все яро болеют, ходят, берут автографы. Публика приятная. Больше всего удивило, насколько здесь все аккуратно и опрятно. А больше всего, что даже вдоль трасс лес выстрижен, все красиво, аккуратно. В общем, невероятно чистый и красивый город.
Зрелищными гонками большой автопраздник не ограничивается. У гостей есть возможность ощутить эмоции пилотов, правда, на пассажирком сиденье – прокатиться в дрифт-такси. Также здесь развернулась масштабная выставка из 400 уникальных и тюнингованных автомобилей. Работают интерактивные зоны, торговые ряды и фудкорт.
Подробнее в видео.