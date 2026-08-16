Рев моторов, дым и запредельные скорости! Чем удивляет второй день RDS Open в Минске?

Рев моторов, дым из-под колес и запредельные скорости. В Минске продолжается второй день 5-го этапа Открытого чемпионата Российской Дрифт Серии. Соревнования такого масштаба наша страна принимает впервые, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Даниил Дроботов, корреспондент:

Обстановка максимально жаркая, и дело не только в августовской погоде. Прямо сейчас на трассе идут финальные парные заезды. Борьба в этом классе началась еще вчера. Сегодня гонки вышли на стадию решающих дуэлей на выбывание. Задача второго автомобиля – как можно ближе подобраться к напарнику и синхронно повторить его маневры. Судьи оценивают скорость, угол заноса, точность прохождения контрольных точек.

На пятый этап Открытого чемпионата RDS Open в Минске заявились 24 сильнейших пилота из Беларуси, России и Японии. Нашу страну представляют 7 спортсменов. 16 августа гонки идут по системе до двух поражений. Это дает пилотам второй шанс. После одного проигрыша гонщик не выбывает, а продолжает борьбу.