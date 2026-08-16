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Рев моторов, дым и запредельные скорости! Чем удивляет второй день RDS Open в Минске?

16 августа 2026 14:14
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Рев моторов, дым из-под колес и запредельные скорости. В Минске продолжается второй день 5-го этапа Открытого чемпионата Российской Дрифт Серии. Соревнования такого масштаба наша страна принимает впервые, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рев моторов, дым и запредельные скорости! Чем удивляет второй день RDS Open в Минске?-2

Грандиозный автомобильный фестиваль у международного выставочного центра «БелЭкспо» организован при поддержке Мингорисполкома, а соорганизатором выступает «Столичное телевидение». 

В Минске продолжается 2-й день заездов лучших гонщиков Беларуси, России и Японии

Рев моторов, дым и запредельные скорости! Чем удивляет второй день RDS Open в Минске?-4

Даниил Дроботов, корреспондент:
Обстановка максимально жаркая, и дело не только в августовской погоде. Прямо сейчас на трассе идут финальные парные заезды. Борьба в этом классе началась еще вчера. Сегодня гонки вышли на стадию решающих дуэлей на выбывание. Задача второго автомобиля – как можно ближе подобраться к напарнику и синхронно повторить его маневры. Судьи оценивают скорость, угол заноса, точность прохождения контрольных точек.

На пятый этап Открытого чемпионата RDS Open в Минске заявились 24 сильнейших пилота из Беларуси, России и Японии. Нашу страну представляют 7 спортсменов. 16 августа гонки идут по системе до двух поражений. Это дает пилотам второй шанс. После одного проигрыша гонщик не выбывает, а продолжает борьбу.

Рев моторов, дым и запредельные скорости! Чем удивляет второй день RDS Open в Минске?-6

Особая атмосфера на трибунах. Все места заняты. Болельщики активно поддерживают пилотов. 

Рев моторов, дым и запредельные скорости! Чем удивляет второй день RDS Open в Минске?-8

Все нравится. Нравится на машины посмотреть, как спортсмены проходят свои участки.

Рев моторов, дым и запредельные скорости! Чем удивляет второй день RDS Open в Минске?-10

На самом деле чувствуется, что люди здесь очень рады дрифту. Всем все нравится, все яро болеют, ходят, берут автографы. Публика приятная. Больше всего удивило, насколько здесь все аккуратно и опрятно. А больше всего, что даже вдоль трасс лес выстрижен, все красиво, аккуратно. В общем, невероятно чистый и красивый город.

Рев моторов, дым и запредельные скорости! Чем удивляет второй день RDS Open в Минске?-12

Зрелищными гонками большой автопраздник не ограничивается. У гостей есть возможность ощутить эмоции пилотов, правда, на пассажирком сиденье – прокатиться в дрифт-такси. Также здесь развернулась масштабная выставка из 400 уникальных и тюнингованных автомобилей. Работают интерактивные зоны, торговые ряды и фудкорт.

Подробнее в видео.

# Фестиваль # Автомобили

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