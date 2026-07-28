Красное золото Полесья! Побывали на клубничном фестивале в Лунинецком районе

Сочно-срочно! Мечтаете о Дольче Вите? Тогда вам просто необходимо отправиться в агрогородок Дворец. Именно здесь проходит клубничный фестиваль, который станет настоящим раем для всех туристов и гурманов, рассказали в программе «Путёвка BY».

Красное золото. В Лунинецком районе сладкую ягодку выращивают гектарами, заряжают витаминами и эндорфинами всех белорусов. Здесь живут династии фермеров. Народ трудолюбивый и позитивный. Неспроста региональный фестиваль «Лунінецкія клубніцы» стал ярким брендом Полесья.

27 июня он прошел с размахом уже в 13-й раз. Колоритные подворья и фотозоны, кулинарные шедевры, творческие проекты – все было посвящено главной героине праздника.

– Как родилась идея придумать такой фестиваль?

Ольга Мелюх, заведующий филиалом «Вульковский-1 Центр культуры и народного творчества»:

В Лунинце уже давным-давно наши бабушки еще выращивали клубнику. Потом клубника стала очень популярной. Тем более у нас земля очень хорошая. Она просто благотворит, чтобы у нас выращивали клубнику. Решили мы с начальником отдела культуры Боецкой Анной Мечиславовной сделать бренд лунинецкой клубники.

Браво теперешнему нашему руководству, которое поддержало эту идею. Здесь участвуют отделы культуры, библиотеки. Клубничный фестиваль сплотил все культуры, национальности. К нам уже приезжают из других стран.