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В Минске стартовал второй день 5-го этапа Открытого чемпионата RDS Open

16 августа 2026 07:54
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Невероятная скорость, рев моторов и дым из-под колес. Минск принимает второй день пятого этапа Открытого чемпионата Российской Дрифт Серии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске стартовал второй день 5-го этапа Открытого чемпионата RDS Open-2

Соревнования проходят на внешней площадке Международного выставочного центра «БелЭкспо». Накануне пилоты соревновались в одиночных и парных заездах. Лучшим в квалификации стал российский гонщик Иван Пальмин. После завершения спортивной части для участников и болельщиков организовали яркий концерт с участием хедлайнеров и диджея.

Скорость, драйв, эмоции: Минск впервые принимает 5-й этап Open Race 2026

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Сегодня борьба на треке продолжается. Парные заезды на выбывание продлятся до вечера, по их итогам определятся победители и призеры этапа. Также в программе – автограф-сессия, во время которой болельщики смогут пообщаться с пилотами. Организаторами этого масштабного автомобильного фестиваля выступает Мингорисполком, а соорганизатором является «Столичное телевидение».

# Фестиваль # Автомобили

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