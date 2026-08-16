В Минске стартовал второй день 5-го этапа Открытого чемпионата RDS Open

Невероятная скорость, рев моторов и дым из-под колес. Минск принимает второй день пятого этапа Открытого чемпионата Российской Дрифт Серии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Соревнования проходят на внешней площадке Международного выставочного центра «БелЭкспо». Накануне пилоты соревновались в одиночных и парных заездах. Лучшим в квалификации стал российский гонщик Иван Пальмин. После завершения спортивной части для участников и болельщиков организовали яркий концерт с участием хедлайнеров и диджея. Скорость, драйв, эмоции: Минск впервые принимает 5-й этап Open Race 2026