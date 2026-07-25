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Первый в истории Беларуси! В Налибокской пуще проходит национальный охотничий фестиваль

25 июля 2026 14:00
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Налибокская пуща приняла первый в истории Беларуси национальный охотничий фестиваль. Праздник под открытым небом стал полноценной презентацией охотничьей индустрии и культуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первый в истории Беларуси! В Налибокской пуще проходит национальный охотничий фестиваль-2

Сегодня на фестивале вабильщики со всей страны соревновались в мастерстве имитации оленьего рева. Уникальный турнир проходил в два этапа: сначала точное воспроизведение победного зова после боя, а затем – молодого самца, ищущего пару. 

Жюри оценивало участников из закрытых кабин вслепую, ради максимальной объективности. Искусству подражания голосам диких зверей мастера учатся годами. Саму вабу используют во время сезона охоты, чтобы выманить крупного зверя из чащи.

Первый в истории Беларуси! В Налибокской пуще проходит национальный охотничий фестиваль-4

Владислав Волуян, ведущий инженер по охотничьему хозяйству национального парка «Припятский»:
В этом и заключается, чтобы олень не услышал фальшь. Он понял, что где-то на этой территории появился конкурент, с которым нужно просто разобраться. Мы имитируем рев, подражаем ревущему оленю. Если качественно все это сделать, он выходит на бой. И тогда охотник оценивает качество этого трофея.

Первый в истории Беларуси! В Налибокской пуще проходит национальный охотничий фестиваль-6

В Беларуси насчитывается 92 тысячи охотников, полторы тысячи из которых – женщины. За последние пять лет к охотничьему сообществу ежегодно присоединяются до 1 600 человек. Чаще всего в наших лесах добывают лося, оленя и косулю. Также популярна водоплавающая дичь. Кроме того, за трофеями в нашу страну активно приезжают и иностранцы.

Первый в истории Беларуси! В Налибокской пуще проходит национальный охотничий фестиваль-8

Андрей Карась, первый заместитель лесного хозяйства Беларуси:
Достаточно приезжает иностранных охотников. Сейчас это в основном Россия, Казахстан. Но в то же время приезжают и поляки, и итальянцы. Для нас это выгодно. Это приносит довольно весомый вклад в копилку наших лесоохотничьих хозяйств. 

Первый в истории Беларуси! В Налибокской пуще проходит национальный охотничий фестиваль-10

Выставка уникальных трофеев, мастер-классы и зрелищные показательные выступления – фестиваль «Налібоцкія стрэлы» объединил не только бывалых охотников, но и всех, кто интересуется природой, вековыми традициями и активным отдыхом на свежем воздухе.

# Охота в Беларуси # Фестиваль

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