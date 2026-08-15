Скорость, драйв, эмоции: Минск впервые принимает 5-й этап Open Race 2026
Оглушительный рев моторов, плавящийся под колесами асфальт, эффектные заезды и адреналин! Эмоции, которые захватывают даже тех, кто никогда не сидел за рулем. Минск впервые принимает пятый этап Открытого чемпионата «Российской Дрифт Серии», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Гоночную трассу обустроили у международного выставочного комплекса «БелЭкспо». В борьбе сошлись более 20 топовых и самых титулованных пилотов из Беларуси, России и Японии. Автофестиваль организован при поддержке Мингорисполкома, соорганизатором выступает «Столичное телевидение».
В Минске стартовал 5-й этап Открытого чемпионата RDS Open.
Всего 30 секунд – именно столько длится заезд каждого участника. За это короткое время нужно вписаться в повороты, не снижая скорость. За технику вождения набрать минимум 70 баллов.
Пока пилоты готовились к гонкам, официальный старт автомобильному уикенду дали на главной сцене фестиваля. Перед началом боевых заездов организаторы и почетные гости поприветствовали участников и болельщиков.
Более 20 пилотов из Беларуси, России и Японии принимают участие в Открытом чемпионате RDS Оpen в Минске.
Гоночный трек у Международного выставочного центра «БелЭкспо» возвели специально к этому масштабному фестивалю. На трассе большое количество резких и крутых поворотов. Места хватает только для качественных маневров. Поэтому организаторы особенно позаботились о безопасности. По всей дистанции выставили бетонные блоки, которые надежно защищают трибуны в случае вылета машин.
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