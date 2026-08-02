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Грохот военной техники и атмосфера сражений! На «Линии Сталина» прошел фестиваль «Афганское небо»

02 августа 2026 08:46
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Грохот военной техники и атмосфера сражений. На «Линии Сталина» прошел фестиваль «Афганское небо», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Грохот военной техники и атмосфера сражений! На «Линии Сталина» прошел фестиваль «Афганское небо»-2

Ярким моментом стала масштабная военно‑историческая реконструкция. В этот раз она посвящена десантникам, чей подвиг навсегда останется в истории страны. В захватывающем зрелище приняли участие более 200 человек. Для максимального погружения зрителей в исторические события задействовали технику времен Афганской войны.

Грохот военной техники и атмосфера сражений! На «Линии Сталина» прошел фестиваль «Афганское небо»-4

Первый раз. Поэтому интересно было сходить, посмотреть. Все красиво, очень реалистично. В принципе, нам очень понравилось. 

Грохот военной техники и атмосфера сражений! На «Линии Сталина» прошел фестиваль «Афганское небо»-6

Максим Мельяченко, руководитель военно‑исторического клуба «Доблесть»:
Реконструкцией занимаемся Афганской войны. Ребята разных возрастов, разных, как говорится, движений, направлений. То есть, начиная, что есть и кадеты, есть военные, и так далее. Все занимаются, отдавая, скажем так, дань памяти ветеранам, которые были там, прошли это пекло.

Фестиваль собрал сотни посетителей всех возрастов. Каждый нашел занятие по душе: в этот раз подготовили более 10 интерактивных зон, среди которых – стрельба из пневматики, метание гранаты, прохождение полосы препятствий, была возможность и попробовать свои силы в исторической викторине.

Грохот военной техники и атмосфера сражений! На «Линии Сталина» прошел фестиваль «Афганское небо»-8

Я впервые на «Линии Сталина», и мне очень понравилось. Понравилась выставка машин, а больше всего – танк КВ‑2. 

Грохот военной техники и атмосфера сражений! На «Линии Сталина» прошел фестиваль «Афганское небо»-10

Александр Метла, исполнительный директор историко‑культурного комплекса «Линия Сталина»:
Выставка стрелкового оружия и сил специальных операций проходила на центральной парковке – вот это расширение произошло. А так это стандартные нормы ГТО. Единственное, в викторину мы всегда новые вопросы готовим. То есть это всегда новые вопросы по ВДВ, образованию воздушно-десантных войск, кто основатель, как это создавалось.

Насыщенную программу фестиваля готовят уже в 12-й раз при поддержке Минобороны. Традиционно мероприятие прошло в канун Дня ВДВ.

# Александр Метла # Фестиваль

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