Грохот военной техники и атмосфера сражений. На «Линии Сталина» прошел фестиваль «Афганское небо», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ярким моментом стала масштабная военно‑историческая реконструкция. В этот раз она посвящена десантникам, чей подвиг навсегда останется в истории страны. В захватывающем зрелище приняли участие более 200 человек. Для максимального погружения зрителей в исторические события задействовали технику времен Афганской войны.

Первый раз. Поэтому интересно было сходить, посмотреть. Все красиво, очень реалистично. В принципе, нам очень понравилось.

Максим Мельяченко, руководитель военно‑исторического клуба «Доблесть»:

Реконструкцией занимаемся Афганской войны. Ребята разных возрастов, разных, как говорится, движений, направлений. То есть, начиная, что есть и кадеты, есть военные, и так далее. Все занимаются, отдавая, скажем так, дань памяти ветеранам, которые были там, прошли это пекло. Фестиваль собрал сотни посетителей всех возрастов. Каждый нашел занятие по душе: в этот раз подготовили более 10 интерактивных зон, среди которых – стрельба из пневматики, метание гранаты, прохождение полосы препятствий, была возможность и попробовать свои силы в исторической викторине.

Я впервые на «Линии Сталина», и мне очень понравилось. Понравилась выставка машин, а больше всего – танк КВ‑2.