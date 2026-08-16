В Минске продолжается 2-й день заездов лучших гонщиков Беларуси, России и Японии

Второй день заездов лучших гонщиков Беларуси, России и Японии продолжается в Минске. На внешней площадке международного выставочного центра «БелЭкспо» проходит пятый этап Открытого чемпионата Российской Дрифт Серии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Минске стартовал второй день 5-го этапа Открытого чемпионата RDS Open

Сегодня – самая зрелищная часть соревнований. Пилоты соперничают в парных заездах, где судьи оценивают не только скорость, но и точность траектории. Главная особенность этого этапа в том, что гонки идут по системе до двух поражений. У каждого пилота есть дополнительная возможность продолжить борьбу за медали после одного проигрыша. На трассе спортсмены идут бампер к бамперу. Чтобы победить парным составам необходимо в точности повторить маневры друг друга при минимальной дистанции.

Очень классные эмоции на самом деле. Сразу выброс адреналина идет. Очень нравится такое.

Очень интересно. Очень много экстрима, адреналина.

Тимофей Добровольский, пилот:

В первую очередь в квалификационном заезде все зависит только от тебя и от твоей машины. То есть сильно меньше факторов, которые от тебя не зависят, которые могут повлиять на исход заезда. А в парных заездах с одной стороны, вторым, на мой взгляд, немного проще ехать, если ты едешь с каким-то крутым пилотом, потому что ты ему на 100% можешь доверять.