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Новости по тегу #Евгения Коршикова

Дизайн улыбки – как искусственный интеллект применяют в стоматологии, рассказала врач
22 июня 2026 17:05

Дизайн улыбки – как искусственный интеллект применяют в стоматологии, рассказала врач

«Гарантированная государством медицинская помощь» – о здравоохранении поговорили с депутатом Мингорсовета
20 декабря 2025 14:14

«Гарантированная государством медицинская помощь» – о здравоохранении поговорили с депутатом Мингорсовета

Что делать, если ребёнок боится стоматолога? Врач рассказала, каким должно быть первое посещение
16 июня 2025 08:58

Что делать, если ребёнок боится стоматолога? Врач рассказала, каким должно быть первое посещение

Как построить жильё с господдержкой? Депутат рассказала о важных льготах
16 мая 2025 14:10

Как построить жильё с господдержкой? Депутат рассказала о важных льготах

Как изменилась стоматология в Беларуси? Поговорили с главными врачами медучреждений Минска
10 февраля 2025 07:13

Как изменилась стоматология в Беларуси? Поговорили с главными врачами медучреждений Минска

Специалист рассказала, как снизить уровень тревожности у ребёнка при посещении стоматолога
20 августа 2024 18:27

Специалист рассказала, как снизить уровень тревожности у ребёнка при посещении стоматолога

«Первое посещение должно быть знакомством». Как научить ребёнка не бояться лечить зубы?
02 августа 2024 14:09

«Первое посещение должно быть знакомством». Как научить ребёнка не бояться лечить зубы?

Стали ли белорусы больше заботиться о своём здоровье? Мнение
10 мая 2024 17:52

Стали ли белорусы больше заботиться о своём здоровье? Мнение

О современной стоматологии, бесплатной медицине и работе депутата. Большой разговор с Евгенией Коршиковой
10 мая 2024 16:18

О современной стоматологии, бесплатной медицине и работе депутата. Большой разговор с Евгенией Коршиковой

Депутат Мингорсовета: «Государство заинтересовано в человеке и в доступности медпомощи во всех её проявлениях»
10 мая 2024 14:35

Депутат Мингорсовета: «Государство заинтересовано в человеке и в доступности медпомощи во всех её проявлениях»

Занимают высокие государственные посты. Почему женщины в Беларуси не уступают мужчинам?
11 марта 2024 19:18

Занимают высокие государственные посты. Почему женщины в Беларуси не уступают мужчинам?

В Минске необычно поздравили маленьких пациентов детского клинического центра по стоматологии
30 декабря 2023 08:23

В Минске необычно поздравили маленьких пациентов детского клинического центра по стоматологии