Новости по тегу #Евгения Коршикова

«Искусственный интеллект применяется в диагностике. Он применяется при проведении хирургических операций. В стоматологии конкретно для чтения цифровых снимков при планировании лечения».
Основная цель – чтобы любой гражданин, проживающий не только в столице, но и в самой удаленной точке нашей страны, получал точно такую помощь, как, в принципе, житель столицы по качеству.
Накануне в Беларуси отметили День медицинского работника.
«Семьи многодетные и те, кто имеет детей-инвалидов, могут воспользоваться правом и приобрести жилье социального назначения».
К нам едут на лечение и протезирование люди со всего мира. У нас современное оборудование и классные специалисты, которые всю жизнь учатся, чтобы не стоять на месте .
Справка в школу. Как пройти врачей максимально быстро и эффективно, в какое время лучше обращаться, как выстроить логистику и алгоритм? О том, что такое диспансеризация, и как изменился календарь прививок, поговорили в программе «Большой город» на СТВ.
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