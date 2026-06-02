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В Кении прошли акции протеста против строительства карантинного центра США

02 июня 2026 06:37
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Жители кенийского Наньюки вышли на акции протеста против строительства карантинного центра США. Объект планировали использовать для изоляции американцев, которые подхватили вирус Эбола в соседней Демократической Республике Конго, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Кении прошли акции протеста против строительства карантинного центра США-2

Граждане опасались, что размещение объекта рядом с жилыми районами может вызвать распространение опасной инфекции. Сотни человек с плакатами прошли по улицам, требуя от властей перенести лечебный центр подальше. На общественный резонанс оперативно отреагировал Верховный суд Кении, временно запретив создание карантинных зон и въезд в страну инфицированных иностранцев. При этом на сегодняшний день случаев заболевания Эболой в Кении не зарегистрировано.

# Новости Кении

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