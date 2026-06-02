В Кении прошли акции протеста против строительства карантинного центра США

Жители кенийского Наньюки вышли на акции протеста против строительства карантинного центра США. Объект планировали использовать для изоляции американцев, которые подхватили вирус Эбола в соседней Демократической Республике Конго, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Граждане опасались, что размещение объекта рядом с жилыми районами может вызвать распространение опасной инфекции. Сотни человек с плакатами прошли по улицам, требуя от властей перенести лечебный центр подальше. На общественный резонанс оперативно отреагировал Верховный суд Кении, временно запретив создание карантинных зон и въезд в страну инфицированных иностранцев. При этом на сегодняшний день случаев заболевания Эболой в Кении не зарегистрировано.