В МЧС предупредили белорусов о грозах днем 2 июня

О потенциальных факторах опасности, связанных с метеорологическими явлениями, сообщили в Telegram-канале МЧС.

Белорусские спасатели предупреждают о возможных грозах на территории западных районов страны. Среди факторов опасности выделены повреждения (обрыв) линий связи и электропередач, остановка работы электрических подстанций, отсутсвие электроэнергии в населенных пунктах, возникновение лесных пожаров, загорания в жилых зданиях и на производственных объектах.

По территории республики воздух прогреется до +20 +25°С, прогнозируется переменная облачность без осадков, ветер – 3-8 м/с . По западу страны могут пройти кратковременные дожди, днем – грозы с порывами ветра до 14 м/с.

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