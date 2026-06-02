«Белагро-2026»: в Минске стартует крупнейшая сельскохозяйственная выставка в СНГ

Площадка для демонстрации достижений, обмена опытом и деловых контактов. Важнейшее событие аграрной отрасли вновь собирает ведущих производителей. В Минске стартует крупнейшая сельскохозяйственная выставка в СНГ – «Белагро-2026», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Традиционно участие принимают не только белорусские производители, но и зарубежные участники.

В числе экспонентов – более 570 компаний из 12 стран, включая Китай, Германию, Оман, Россию. В 2026 году выставка проходит в Минском международном центре «Белэкспо». Площадь экспозиции – свыше 42 тысяч квадратных метров. Тематика разделов охватывает практически все отрасли АПК: от передовой техники и современных технологий в сельскохозяйственном производстве до товаров перерабатывающей и пищевой промышленности. Посетителям представят продукцию тепличных хозяйств, широкую линейку презентуют производители удобрений и средств защиты растений.

Ирина Ветрова, ведущий менеджер компании по производству средств защиты растений (Россия):

В выставке «Белагро» мы принимаем участие третий раз. На рынке Республики Беларусь мы представлены более 20 лет. У нас есть протравители, гербициды, инсектициды и фунгициды. Расскажем о нашем ассортименте, который уже представлен на рынке Республики Беларусь. А удивлять будем нашим отменным качеством.

Ежегодно «Белагро» становится одной из главных площадок для деловых переговоров. Запланирован международный форум «АгроШОС», впервые в рамках выставки пройдут Дни ритейла. В программе также многочисленные дегустации и зрелищная развлекательная программа. Традиционно пройдет выставка племенных животных и экспозиция «Партизанская поляна». Запланированы конкурсы «Чемпион вкуса» и «Лучший пахарь». Продлится выставка по 6 июня включительно, вход свободный. Для удобства посетителей организованы дополнительные автобусные рейсы.