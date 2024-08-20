Специалист рассказала, как снизить уровень тревожности у ребёнка при посещении стоматолога

Справка в школу. Как пройти врачей максимально быстро и эффективно, в какое время лучше обращаться, как выстроить логистику и алгоритм? О том, что такое диспансеризация, и как изменился календарь прививок, поговорили в программе «Большой город» на СТВ.
Екатерина Забенько, СТВ:
Конечно, детские стоматологи – это те врачи, которых дети побаиваются. Наверное, в нашей реальности в меньшей степени не так, как в нашем детстве. Тем не менее вы проводите акции внутри центра, приходит к вам часто зубная фея. Насколько это больше располагает детей к тому, чтобы чаще посещать стоматологов?
Евгения Коршикова, главный врач учреждения здравоохранения «Минский городской детский клинический центр по стоматологии», депутат Мингорсовета:
Мы используем все возможные методы. Прежде всего, это особенные люди – наши врачи-стоматологи, профессионалы, которые должны обладать определенным уровнем эмпатии. Они должны любить и понимать детей, находить общий язык с родителями. Конечно, они должны знать психологию детей разного возраста. Что касается снижения тревожности, наши учреждения тоже меняются. Сегодня мы используем все, что есть в наших силах, в том числе в интерьере нашего учреждения. У нас в холлах развешены картинки – реальные наши пациенты, их фото. Детские уголки – это действительно снижает. Даже как сделать, чтобы ребенок не боялся человека в белом халате? Мы изменили свою медицинскую одежду, сегодня белых халатов у нас нет. Это действительно идет на выработку именно контакта между врачом и нашим пациентом, увеличивается уровень доверия. Наверное, только так мы сможем найти взаимопонимание с нашими детьми.
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