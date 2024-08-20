Специалист рассказала, как снизить уровень тревожности у ребёнка при посещении стоматолога

Справка в школу. Как пройти врачей максимально быстро и эффективно, в какое время лучше обращаться, как выстроить логистику и алгоритм? О том, что такое диспансеризация, и как изменился календарь прививок, поговорили в программе «Большой город» на СТВ.

Екатерина Забенько, СТВ:

Конечно, детские стоматологи – это те врачи, которых дети побаиваются. Наверное, в нашей реальности в меньшей степени не так, как в нашем детстве. Тем не менее вы проводите акции внутри центра, приходит к вам часто зубная фея. Насколько это больше располагает детей к тому, чтобы чаще посещать стоматологов?