О современной стоматологии, бесплатной медицине и работе депутата. Большой разговор с Евгенией Коршиковой

Белорусская стоматология достигла мирового признания. Как поставлена служба оказания стоматологический помощи детям и взрослым в столице? Об этом и многом другом поговорили с гостьей программы «Решение есть! Депутатский ответ». В студии Евгения Коршикова, депутат Минского городского Совета депутатов. О главных изменениях в области стоматологии за последние десятилетия

Наталья Надольская, ведущая проекта «Решение есть! Депутатский ответ»:

Можете ли назвать главные изменения в этой области за последние десятилетия? Какими стали подходы к лечению, может быть, на что-то стали больше обращать внимание? От чего отказались и почему лечить зубы больше не страшно? Евгения Коршикова, депутат Минского городского Совета депутатов:

Почему не страшно? Мне кажется, и сегодня лечить зубы страшно, ведь у людей совершенно разные страхи. Кто-то боится сдать кровь с пальца, что уж говорить о наших стоматологических манипуляциях. Но сегодня мы по-другому оцениваем и боль, и качество стоматологической помощи. Непрерывное развитие технологий стоматологии, влияние внешних факторов – они все привели к тому, что устоявшиеся подходы в стоматологии действительно кардинально изменились. И я хочу отметить, что это все произошло благодаря социальной направленности нашего государства. Ведь это прежде всего вопросы закупки высокотехнологичного оборудования, это и подготовка высококвалифицированных кадров. Депутат Мингорсовета: «Государство заинтересовано в человеке и в доступности медпомощи во всех ее проявлениях» – подробности здесь. О модернизация детской стоматологической поликлиники Наталья Надольская:

Вам выпал нелегкий период капитального ремонта и модернизации здания 1-й городской детской клинической стоматологической поликлиники. Работа была проделана колоссальная. Что послужило поводом такой грандиозной реконструкции?

Евгения Коршикова:

Мне кажется, уже прозвучал немного ответ на этот вопрос. Прежде всего это политика государства, которая направлена на оказание более качественной и доступной помощи, поиск постоянно новых форм, при которых мы можем совершенствовать оказание помощи. Учитывая это стремление, когда я обратилась с инициативой о модернизации центра, вся вертикаль руководства города: и Мингорисполком, и комитет по здравоохранению – они все поддержали эту идею. Учитывая и возможности учреждения, и потенциал сотрудников на тот момент еще 1-й детской стоматологической поликлиники. И конечно, с одним желанием – для того, чтобы наша помощь стала еще более доступной. Платные услуги стимулируют людей больше заботиться о своем здоровье? Наталья Надольская:

Нередко можно услышать, что если человек платит за какую-то медпомощь, то это подвигает его больше заботиться о своем здоровье. Ваше мнение.

Евгения Коршикова:

Я тоже так считаю. Потому что заплатить или получить услугу, пусть даже когда ты платишь из своего кармана, это совершенно неважно, или со счета страхового полиса. Ты оцениваешь услугу и понимаешь, что для тебя это достаточно важно. Я даже знаю примеры, когда наши учреждения, которые оказывают бесплатную помощь, информировали своих пациентов о том, сколько же стоит такая услуга. Но что удивительно? Многие удивлялись, что это стоит каких-то денег, что это не бесплатная услуга. Поэтому, в качестве предложения, было бы очень интересно информировать наших пациентов о стоимости услуг с пометкой «Оплачено государством». Ведь это на самом деле будет стимулировать пациентов. Совмещают отдых и медицинский туризм. Рассказываем, почему иностранцы стараются лечить зубы именно в Беларуси – подробности здесь. Депутат Мингорсовета о важности активной гражданской позиции Наталья Надольская:

Помимо дел медицинских, вы человек с активной гражданской позицией. Напомним, кроме того, что вы депутат, вы еще и член партии «Белая Русь», профсоюза работников здравоохранения, председатель первичных организаций: Белорусский фонд мира и Белорусский союз женщин. Как вы все успеваете?

Евгения Коршикова:

Мне кажется, мой секрет – это мои цели, которые я ставлю перед собой. Их количество, иногда масштабность... Они действительно позволяют мне жить, трудиться еще более активно. При достижении – это тот позитив, который невозможно заменить ничем другим. Я очень люблю доставлять радость окружающим меня людям. Когда это еще достигнуто за счет моих трудов, моих личностных вложений, поверьте, это настолько приятно, что хочется делать еще больше и больше. «На благо своей страны». Евгения Коршикова о любимой сфере деятельности Наталья Надольская:

Какая сфера деятельности вам ближе всего?

Евгения Коршикова:

Я сегодня состою в общественных организациях совершенно не потому, что это модно. А потому, что каждая общественная организация имеет свое направление и дает свои возможности. И сегодня я не могу выделить кого-то одного, будь то Белорусский союз женщин, Красный Крест, Белорусский фонд мира, партия или общественная организация. Они все для меня важны и являются неотъемлемой частью моей жизни. И внести свой вклад на благо своей страны, на благо народа – это действительно определенная честь. О медицинских акциях и помощи детям Наталья Надольская:

Участвуете ли вы в проведении медицинских профилактических акций?

Евгения Коршикова:

Конечно. Мы встраиваемся в работу и комитета по здравоохранению, и в Министерство здравоохранения. Даже сейчас мы участвуем в эпидемическом обследовании детей разных возрастов, которое будет положено в основу государственной программы профилактики стоматологических заболеваний. Мы для своих мероприятий работаем на различных площадках: ТЦ «Столица», на выставках, в театрах, в школах, в университетах, в детских домах. Мы привлекаем различных людей различных профессий для того, чтобы наша профилактическая направленность воспринималась как какая-то игра, радость для детей. То есть ни в коем случае не напряжение. Стали ли белорусы больше заботиться о своем здоровье – подробности здесь. О женщинах-политиках и гендерном вопросе Наталья Надольская:

Вы депутат Мингорсовета, в чем особенность женщины-политика в исполнении тех же наказов избирателей? Евгения Коршикова:

Я вообще считаю, что в нашей стране гендерный вопрос надуман. Сегодня, что женщина-политик, что мужчина-политик – мы все в одинаковых условиях. И все зависит исключительно от личностных качеств, от опыта, от профессионализма, от умения услышать проблемы людей и желания им помочь. О наказах жителей Московского района Наталья Надольская:

Что наказали вам жители Московского района? Есть какие-то, может быть, крупные проекты, в решении которых нужна ваша депутатская помощь?

Евгения Коршикова:

Наверное, я никого не удивлю. В основном, люди приходят за разрешением обычных житейских вопросов. Это касается и инфраструктуры района, и социальной сферы. Конечно, обращались и с глобальными, масштабными вопросами. Та же подача артезианской воды жителям района. И конечно, это те вопросы, которые действительно находятся в моих полномочиях. Здесь я, конечно, могу по мере рассмотрения таких вопросов отстаивать интересы моих избирателей. О депутатстве и деятельности работника здравоохранения Наталья Надольская:

В чем еще проявится ваша деятельность как депутата Мингорсовета и работника здравоохранения? На каких вопросах медицинской сферы собираетесь акцентировать внимание, возможно, во время сессий?