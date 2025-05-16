Как построить жильё с господдержкой? Депутат рассказала о важных льготах

Международный день семьи – это особый повод напомнить о важности семейных ценностей, поддержке и любви, которые создают тепло и гармонию в нашей жизни. Об этом и не только поговорили с гостьей программы «Решение есть! Депутатский ответ».

В студии – Евгения Коршикова, депутат Минского городского Совета депутатов.

Наталья Надольская, ведущая:

Сегодня для населения крайне важен вопрос обеспечения жильем. Какие подходы к решению таких вопросов сегодня актуальны? Какие меры принимаются для повышения доступности жилья для семей и снижения их финансового бремени?