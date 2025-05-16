Как построить жильё с господдержкой? Депутат рассказала о важных льготах

Международный день семьи – это особый повод напомнить о важности семейных ценностей, поддержке и любви, которые создают тепло и гармонию в нашей жизни. Об этом и не только поговорили с гостьей программы «Решение есть! Депутатский ответ».
В студии – Евгения Коршикова, депутат Минского городского Совета депутатов.
Наталья Надольская, ведущая:
Сегодня для населения крайне важен вопрос обеспечения жильем. Какие подходы к решению таких вопросов сегодня актуальны? Какие меры принимаются для повышения доступности жилья для семей и снижения их финансового бремени?
Евгения Коршикова, депутат Минского городского Совета депутатов:
Это планомерная работа государства, она охватывает практически все сферы, в том числе жилищная и кредитная сфера решает многие вопросы многодетных семей. Это и кредиты, которые внеочередно могут взять многодетные семьи. Это и льготный, уникальный кредит для многодетных наших семей. Мы помним, что он на 40 лет под 1 % годовых. Это различные кредиты, которые могут взять молодые семьи. И, конечно же, семьи многодетные и те, кто имеет детей-инвалидов, могут воспользоваться правом и приобрести жилье социального назначения. Действительно, это очень много.
Подробности в видео.