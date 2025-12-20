«Гарантированная государством медицинская помощь» – о здравоохранении поговорили с депутатом Мингорсовета

Наталья Надольская, ведущая: Будут ли продолжены инициативы сделать медицинскую помощь еще ближе? Отражено ли это в программе? У нас ведь есть проекты, когда медики выезжают на места в те же отдаленные села, проводят осмотры. Будет ли продолжена эта работа?

Евгения Коршикова, депутат Минского городского Совета депутатов:

Однозначно, да. Но здесь я хочу опять-таки вам сказать, у нас есть самое главное, то, что является непреложной ценностью нашего государства – это бесплатная, гарантированная государством медицинская помощь. Те люди, которые к нам приезжают, гости, всегда говорят, что это действительно важнейшее достижение нашего государства, что мы смогли сохранить и сегодня обеспечиваем бесплатную помощь. У нас есть платная, но как вариант выбора.

Что касается сделать ее ближе, здесь я хочу, чтобы мы немножко понимали, что такое ближе. Строится новые учреждения будут. Только в строительство запланировано более 7 миллиардов рублей – это 83 учреждения здравоохранения новых. Это 42 больницы, в том числе республиканских научных центров, 19 поликлиник, 18 специализированных учреждений здравоохранения.

Но понятие «близко» это не значит по километражу. Это не с точки зрения того, что новые поликлиники и больницы будут в каждом селе, на каждой улице, в каждом квартале. Это с точки зрения «доступно». То есть я хочу сказать, что основная цель – чтобы любой гражданин, проживающий не только в столице, но и в самой удаленной точке нашей страны, получал точно такую помощь, как, в принципе, житель столицы по качеству. Это ближе, оно действительно важно.

Для этого сегодня мы видим, что совершенствуется наша система здравоохранения, в том числе этому способствует и цифровая трансформация нашей области. Сегодня доступны телемедицинские консультации, дистанционные консультации, в том числе, как вы правильно заметили, выезды мобильных бригад. При осуществлении таких выездов мы можем оказать консультацию и лечение.