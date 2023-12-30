В Минске необычно поздравили маленьких пациентов детского клинического центра по стоматологии

Вместо снегурочки – зубная фея. В Минском городском детском клиническом центре по стоматологии необычным образом поздравили юных пациентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На праздник пригласили воспитанников детского дома и специальной школы-интерната. Перед ними выступил фокусник, развлечение подготовили и сверстники из столичных школ. Для ребят провели ознакомительную экскурсию по центру, во время которой они смогли увидеть, как работает учреждение и его специалисты. Не обошлось без встречи с Дедом Морозом и другими сказочными персонажами.

Ольга Трасковская, заместитель председателя минского городского комитета Белорусского профсоюза работников здравоохранения:

Все наши первичные профсоюзные организации выходят в какие-то дома ребенка, дома семейного типа, детские дома, семьи, где есть многодетные семьи, и приглашают своих работников. Мы, в том числе городской комитет с нашим молодежным советом минского городского комитета, выходит в организации, где самые такие сложные дети.

Евгения Коршикова, главный врач Минского городского детского клинического центра по стоматологии:

Следующий год пройдет под девизом Года качества. И очень отрадно, что это нам позволяет основные наши усилия направить не только на лечение, а на профилактику. И мы, конечно, сделаем все от нас зависящее, чтобы повысить качество не только наших услуг, но и качество общения, отношений между нашими пациентами маленькими и их родителями.