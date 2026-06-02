ЦТ по второму предмету на выбор пройдет 2 июня в Беларуси

Централизованное тестирование по второму профильному предмету на выбор 2 июня намерены сдавать около 35,6 тысячи абитуриентов всех категорий, передает информирует Республиканский институт контроля знаний.

Второй профильный предмет все сдают в форме ЦТ 2 или 5 июня. Среди наиболее популярных – английский язык (зарегистрировались около 17,3 тысячи человек), математика (почти 11 тысяч) и биология (ориентировочно 5,5 тысячи).

2 июня абитуриенты пишут тесты по математике, биологии, иностранному языку (английский, немецкий, французский, испанский, китайский), географии.

Централизованное тестирование проводится в 40 пункта. Испытания по всей республике начинаются одновременно в 11.00.

На ЦТ в 2026 году зарегистрировались порядка 66,2 тысячи человек для написания почти 97,5 тысячи тестов.