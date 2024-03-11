Занимают высокие государственные посты. Почему женщины в Беларуси не уступают мужчинам?

Женщины покоряют мир, не отставая от мужчин, и в нашей стране таким амбициям открыта дорога. Женщины – лидеры, руководители, депутаты, бизнесмены и многодетные мамы. О том, как проявлять активную гражданскую позицию, быть счастливой в семье, заслужить авторитет у коллег и оставаться настоящей женщиной, поговорили в программе «Большой город» на СТВ.
Екатерина Забенько, СТВ:
30 % женщин в составе вновь избранного Совета. В избирательной гонке вы чувствовали такую серьезную конкуренцию от мужчин или что у них просто по гендерному равенству-неравенству, мы слышали от Президента, что он сказал, что у нас вопроса этого не стоит, что у мужчин больше шансов только потому, что они мужчины?
Евгения Коршикова, депутат Мингорсовета, главврач Минского городского детского клинического центра по стоматологии:
Тема гендерного неравенства – это совершенно не наша тема, она неактуальна для нашей страны. Это показывает история наша, начиная от Евфросинии Полоцкой. Сегодня время мирных побед, и действительно нашу Беларусь прославляют очень много женских имен. Если взять спорт – это Дарья Домрачева. Сегодня космос покоряют тоже наши белорусы – Марина Василевская. Сегодня наши женщины занимают очень высокие государственные посты. Мы белоруски, и все зависит лично от нас. Если мы готовы конструктивно работать на благо нашей страны, мне кажется, все двери открыты перед нами.
Мало кто остается равнодушным. Какова роль женщины в политике – подробнее здесь.