Занимают высокие государственные посты. Почему женщины в Беларуси не уступают мужчинам?

Женщины покоряют мир, не отставая от мужчин, и в нашей стране таким амбициям открыта дорога. Женщины – лидеры, руководители, депутаты, бизнесмены и многодетные мамы. О том, как проявлять активную гражданскую позицию, быть счастливой в семье, заслужить авторитет у коллег и оставаться настоящей женщиной, поговорили в программе «Большой город» на СТВ.

Екатерина Забенько, СТВ:

30 % женщин в составе вновь избранного Совета. В избирательной гонке вы чувствовали такую серьезную конкуренцию от мужчин или что у них просто по гендерному равенству-неравенству, мы слышали от Президента, что он сказал, что у нас вопроса этого не стоит, что у мужчин больше шансов только потому, что они мужчины?