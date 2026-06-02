Новый сезон! Городской проект «Минская смена» стартовал в столице

В столице стартовал новый сезон городского проекта «Минская смена». Уникальная площадка уже не первый год объединяет активную молодежь, которая готова предлагать идеи по развитию города и реализовывать их, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В этом сезоне участников ждут 11 тематических направлений: от образования и науки до инновационных технологий и предпринимательства. Вместе с экспертами и кураторами молодые люди смогут проработать свои идеи и представить готовые продукты по развитию Минска. В 2026 году проект пополнился новым направлением – «Электоральная культура и гражданская активность». Оно направлено на вовлечение молодежи в судьбу своей страны через участие в избирательном процессе.

Каждый год мы реализуем совершенно разные проекты. Причем даже несмотря на то, что мы не берем Гран-при, Мингорисполком помогает нам реализовать наши проекты до самого конца.

Андрей Стригельский, заместитель председателя Мингорисполкома:

Город всегда нуждается в подпитке новыми идеями, новыми инициативами. И кто, как не молодежь, способен генерировать эти идеи? Мы постараемся (и делаем это каждый год) самые лучшие проекты реализовать. Воплотить их в жизнь для того, чтобы с их помощью все 11 направлений развития города усовершенствовать.

Принять участие в «Минской смене» могут школьники, студенты и работающая молодежь в возрасте от 16 до 31 года. Заявки принимаются до 19 июня включительно. Финал проекта пройдет в декабре. По его итогам лучшие разработки будут отобраны для реализации при поддержке Мингорисполкома.