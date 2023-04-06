Какие вопросы стоят перед медиками и на что особое внимание обратил Президент в Послании? Ответили главврачи

В программе «Большой город» на СТВ поговорили о том, как медицина выходит в народ и что делается для удобства и качества обслуживания пациентов. Речь не только про обследования, но и про добрые дела, которые совершаются в удобное время для улучшения настроения и отношения к собственному здоровью. Екатерина Забенько, СТВ:

3-я больница – это одна из самых старейших клиник в Беларуси. Скоро 200 лет. На сегодня 195 лет. Но тем не менее вы не уступаете по современному оснащению самой больницы. Знаю, что расширяться некуда. А хотелось бы?

Наталья Саевич, главный врач 3-й городской клинической больницы им. Е.В. Клумова:

Несмотря на то, что у нас есть памятники архитектуры, клинике действительно в этом году 195 лет исполнится. Мы стараемся на тех площадях, которые у нас есть, максимально, во-первых, улучшить условия пребывания пациентов, во-вторых, максимально обновить материально-техническую базу. Как в городе, так и в республике работает ряд скрининговых программ. На базе нашей клиники совместно с четырьмя районами Минска проходит скрининг колоректального рака. Это та патология, которая в настоящий момент занимает одно из ведущих мест по заболеваемости и смертности среди достаточно молодого населения. Эти скрининговые программы как раз и проходят в рамках диспансеризации. Мы очень много выявляем пациентов с наличием полипов, где через некоторое время мы можем иметь уже онкопатологию. Поэтому эти скрининговые программы проходят в рамках «Здоровье нации». Это программа, которую анонсировал глава государства на VI ВНС. Буквально несколько дней назад было Послание, где вопросы по здравоохранению акцентировались достаточно высоко. Екатерина Забенько:

Стоматологический центр для детей тоже является одним из самых взрослых не только в столице, но и во всей Беларуси. Тем не менее после реконструкции там полностью современная начинка. Во многом он абсолютно уникален. Какова его доступность? Я знаю, что он 4 района обслуживает. Наверняка туда попасть хотели бы многие.

Евгения Коршикова, главный врач Минского городского детского клинического центра по стоматологии:

Мы сегодня оказываем консультативную и лечебную помощь для всего детского населения Минска по направлениям из других учреждений здравоохранения. С привлечением сотрудников профильных кафедр. И это не просто сотрудники. Это профессорско-преподавательский состав, кандидаты, доктора медицинских наук. Наши возможности здесь очень широки. Предмет особой гордости – это компьютерная томография с педиатрическим режимом, с пониженной лучевой нагрузкой. Также мы можем проводить безлучевую диагностику скрытых поражений и визуализацию зубного налета. Также на нашей базе находится три школы здоровья, ориентированные на детей различного возраста. Если раньше мы оказывали помощь только по хирургии, терапии, то сегодня открыта ортодонтическая помощь. Попасть к нам, мне кажется, совершенно легко. Что касается даже записи, то мы используем все возможности. Человек может записаться к нам при личном посещении учреждения, по телефону и в сети Интернет. Екатерина Забенько:

Самое главное, что дети в ваших кабинетах могут и поспать во время того, как с ними работает доктор, и посмотреть мультики. Мне кажется, это самый главный аргумент для всех детей, которые туда приходят. В пятницу Президент обратился к белорусскому народу и парламенту с Посланием. Многие вопросы были связаны с медициной. Хотелось бы обсудить с вами. Вы тоже побывали на этом масштабном мероприятии. Какие приоритеты в развитии медицины вы считаете основными в нашем государстве?

Алина Рогова, главный врач Городской поликлиники № 26 Минска:

Основной приоритет в жизни нашего государства – это ценность жизни каждого ее гражданина. Поэтому все усилия системы здравоохранения должны быть направлены на то, чтобы сохранить жизнь каждого, сохранить свое здоровье, пронести его через всю свою долгую жизнь. Основной акцент на профилактику заболеваний, чтобы нам своевременно защитить человека от угроз, чтобы он мог быть полноценным гражданином, семьянином. Наталья Саевич:

Я совершенно согласна, что основное – это профилактическая работа. Однако большой раздел работы – это доступность медицинской помощи населению. У нас в республике есть межрегиональные центры. Буквально в каждой области они в настоящее время развиваются и будут развиваться, где высокотехнологичная помощь будет оказываться на местах. Екатерина Забенько:

Врач каждому пациенту в глубинке, в самой заброшенной деревушке, чтобы ни один человек не оставался без внимания специалистов. Вы часто выступаете на форумах, на различных диалоговых площадках, встречаетесь с женщинами в рамках мероприятий, проводимых Белорусским союзом женщин, говорите о роли женщины в медицине и государстве в целом. Насколько это важно для вас и для тех людей, которые присутствуют на этих мероприятиях? Как это стимулирует?