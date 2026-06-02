«Интересны для наших корейских товарищей»: Кожемяко о поставках белорусской техники и продуктов в КНДР

Глобальный дефицит продовольствия, санкционные барьеры Запада и колоссальный аграрный потенциал Минска – 1 июня эти темы детально обсуждались во Дворце Независимости. Александр Лукашенко провел встречу с генеральным директором ФАО Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Цюй Дунъюем. В международной структуре высоко оценивают возможности Беларуси на глобальном рынке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лукашенко: Беларусь играет важнейшую роль в мире в обеспечении продовольствием.

Наша страна входит в топ многих мировых продовольственных рейтингов и готова быть надежным гарантом обеспечения людей продуктами питания. Но безопасность в этом сегменте зависит не только от возможностей аграрного сектора. Наш Президент откровенно высказался по вопросам на злобу дня, обратив внимание, что негативные геополитические процессы в мире вызывают дефицит как продовольствия, так и минеральных удобрений. Поэтому любые попытки изолировать нашу страну от этого рынка контрпродуктивны. Сегодня на долю республики приходится около 20 % мирового производства этой продукции. Глава государства подтвердил полную готовность Минска к расширенному сотрудничеству ради спасения нуждающихся регионов от голода. От политики до защиты экологии! Гендиректор ФАО назвал Беларусь примером баланса во всем.

В свою очередь, глава ФАО назвал Минск примером уникального баланса в политике, экономике и экологии. По оценкам организации, аграрный сектор Беларуси может обеспечить продовольствием до 100 миллионов человек. Однако сегодня реализации этого потенциала откровенно мешают политические амбиции отдельных стран. В частности, Польша и Литва целенаправленно блокируют использование своей портовой и железнодорожной инфраструктуры, препятствуя выходу белорусского калия на международные рынки. Впрочем, деструктивное поведение европейских чиновников уже давно стало привычным фоном для международной повестки. Пока одни закрывают границы и строят заборы, другие ищут новые логистические коридоры и возможности для бизнеса. О выстраивании прямых и долгосрочных контрактов, а также развитии транспортных путей шла речь на встрече Александра Лукашенко с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко. Товарооборот с этим российским регионом растет – стороны рассчитывают на 100 миллионов долларов по итогам 2026 года. При этом Владивосток готов стать мостом для белорусского экспорта в Азию. Речь идет о Северной Корее. Именно КНДР сегодня открывает новые границы для взаимовыгодной торговли в регионе, а Приморье становится ключевым логистическим узлом. Порт, новые рынки и бизнес вдолгую: во Дворце Независимости принимали губернатора Приморья.