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Лукашенко: партнерство Беларуси и Италии будет укрепляться и наполняться новым содержанием

02 июня 2026 05:47
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Александр Лукашенко поздравил народ Италии с национальным праздником – Днем провозглашения Республики. Глава государства отметил, что белорусы ценят существующие между двумя народами многолетние связи, которые возникли на основе взаимного доверия и искренней дружбы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко: партнерство Беларуси и Италии будет укрепляться и наполняться новым содержанием-2

«Убежден, что, несмотря на вызовы современности и изменчивую международную обстановку, белорусско-итальянское партнерство будет постепенно укрепляться и наполняться новым содержанием», – подчеркнул Президент.

Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично пожелал Италии и ее гражданам мира, стабильности и процветания.

# Александр Лукашенко # Беларусь-Италия

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