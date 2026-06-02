Лукашенко: партнерство Беларуси и Италии будет укрепляться и наполняться новым содержанием

Александр Лукашенко поздравил народ Италии с национальным праздником – Днем провозглашения Республики. Глава государства отметил, что белорусы ценят существующие между двумя народами многолетние связи, которые возникли на основе взаимного доверия и искренней дружбы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Убежден, что, несмотря на вызовы современности и изменчивую международную обстановку, белорусско-итальянское партнерство будет постепенно укрепляться и наполняться новым содержанием», – подчеркнул Президент.

Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично пожелал Италии и ее гражданам мира, стабильности и процветания.