Что делать, если ребёнок боится стоматолога? Врач рассказала, каким должно быть первое посещение

Евгения Коршикова, главный врач Минского городского детского клинического центра по стоматологии, депутат Минского городского Совета депутатов:

Вы знаете, каждому страшно то, чего он не знает. Но на самом деле я хочу сказать, что сегодня не каждый взрослый с огромной радостью пойдет к врачу-стоматологу и будет делать какие-то манипуляции. Что же говорить о детях? Конечно, страх, мне кажется, еще идет из той эпохи, когда у нас не было эффективных обезболивающих, когда мы применяли бормашины, издающие такой ужас, который реально мог повергнуть в шок любого: и взрослого, и ребенка. Но сегодня все, конечно, совершенно не так. Порой мы сами транслируем свои страхи нашим детям. Если наш ребенок еще ни разу не был у врача-стоматолога, но уже боится, то, скорее всего, это родители, которые долго терпели дома боль и не хотели к нему идти. Мой совет как врача – обратите внимание на первое посещение. Первое посещение – это самое важное для ребенка, пусть оно будет в игровой форме. Пусть ваш ребенок познакомится с врачом, посидит на стоматологической установке, и поверьте, он не будет бояться в таком случае, если наладится контакт между ребенком и врачом.

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