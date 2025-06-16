Что делать, если ребёнок боится стоматолога? Врач рассказала, каким должно быть первое посещение

Накануне в Беларуси отметили День медицинского работника.
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Евгения Коршикова, главный врач Минского городского детского клинического центра по стоматологии, депутат Минского городского Совета депутатов.
Александр Меженный, ведущий:
Дети всегда, мне кажется, боятся стоматолога. Это так на данный момент или уже времена поменялись?
Евгения Коршикова, главный врач Минского городского детского клинического центра по стоматологии, депутат Минского городского Совета депутатов:
Вы знаете, каждому страшно то, чего он не знает. Но на самом деле я хочу сказать, что сегодня не каждый взрослый с огромной радостью пойдет к врачу-стоматологу и будет делать какие-то манипуляции. Что же говорить о детях? Конечно, страх, мне кажется, еще идет из той эпохи, когда у нас не было эффективных обезболивающих, когда мы применяли бормашины, издающие такой ужас, который реально мог повергнуть в шок любого: и взрослого, и ребенка. Но сегодня все, конечно, совершенно не так. Порой мы сами транслируем свои страхи нашим детям. Если наш ребенок еще ни разу не был у врача-стоматолога, но уже боится, то, скорее всего, это родители, которые долго терпели дома боль и не хотели к нему идти. Мой совет как врача – обратите внимание на первое посещение. Первое посещение – это самое важное для ребенка, пусть оно будет в игровой форме. Пусть ваш ребенок познакомится с врачом, посидит на стоматологической установке, и поверьте, он не будет бояться в таком случае, если наладится контакт между ребенком и врачом.
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