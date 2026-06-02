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Кочанова провела профориентационную встречу в Минском кулинарном колледже

02 июня 2026 06:34
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Председатель Совета Республики Наталья Кочанова провела профориентационную встречу в Минском кулинарном колледже. Ее участниками стали воспитанники социально-педагогических центров и детских домов столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кочанова провела профориентационную встречу в Минском кулинарном колледже-2

Для ребят организовали знакомство с учебным заведением и мастер-классы, чтобы ближе познакомить с профессией. Гости готовили летние лимонады, изучали тонкости сервировки стола и расписывали праздничные пряники. Также подросткам рассказали об условиях обучения и перспективах трудоустройства.

Продолжилась встреча в неформальной обстановке. За чашкой чая ребята делились своими мечтами и планами на будущее. Обсудили и востребованность рабочих профессий: сегодня такие специалисты нужны рынку труда, а значит, каждому выпускнику найдется достойное рабочее место. Не исключено, что после встречи кто-то из юных гостей свяжет свою жизнь именно со сферой общественного питания.

# Наталья Кочанова

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