Депутат Мингорсовета: «Государство заинтересовано в человеке и в доступности медпомощи во всех её проявлениях»

Белорусская стоматология достигла мирового признания. Как поставлена служба оказания стоматологический помощи детям и взрослым в столице? Об этом и многом другом поговорили с гостьей программы «Решение есть! Депутатский ответ».

В студии Евгения Коршикова, депутат Минского городского Совета депутатов.

Наталья Надольская, ведущая проекта «Решение есть! Депутатский ответ»:

Как вы оцениваете уровень оказания стоматологической помощи в столице и стране в целом? Вы работаете в государственном учреждении здравоохранения, но ведь существуют еще и частные клиники. Как вам удается вместе сосуществовать?