Депутат Мингорсовета: «Государство заинтересовано в человеке и в доступности медпомощи во всех её проявлениях»

Белорусская стоматология достигла мирового признания. Как поставлена служба оказания стоматологический помощи детям и взрослым в столице? Об этом и многом другом поговорили с гостьей программы «Решение есть! Депутатский ответ».
В студии Евгения Коршикова, депутат Минского городского Совета депутатов.
Наталья Надольская, ведущая проекта «Решение есть! Депутатский ответ»:
Как вы оцениваете уровень оказания стоматологической помощи в столице и стране в целом? Вы работаете в государственном учреждении здравоохранения, но ведь существуют еще и частные клиники. Как вам удается вместе сосуществовать?
Евгения Коршикова, депутат Минского городского Совета депутатов:
Любой бизнес, в том числе и стоматологические услуги, должен базироваться на социальной справедливости. Прежде всего должна быть доступность, а не коммерческая выгода. Здесь для меня принципиально важен тот вопрос, что государство занимается регулированием тарифов на стоматологические услуги, это действительно важно. Это еще раз демонстрирует нам, насколько государство заинтересовано в человеке и в доступности медицинской помощи во всех ее проявлениях.
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