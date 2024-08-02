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«Первое посещение должно быть знакомством». Как научить ребёнка не бояться лечить зубы?

02 августа 2024 14:09
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Улыбка – лучший способ показать людям зубы. И хорошо смеется тот, у кого все 32 зуба. Сегодня поговорим про детские зубы.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Евгения Коршикова, главный врач Минского городского детского клинического центра по стоматологии.

Александр Стасевич, ведущий:
Дети боятся стоматологов. Как вести себя взрослым?

«Первое посещение должно быть знакомством». Как научить ребёнка не бояться лечить зубы?-1

Евгения Коршикова, главный врач Минского городского детского клинического центра по стоматологии:
Прежде всего мы должны понимать их психологию. Представьте себе, что мы, являясь в два раза меньше, заходите, для вас стоматологическое кресло должно быть в три раза больше. Тут понятно, почему ребенок боится. Во-вторых, ребенок приходит не сам по себе, его насильно ведут к стоматологу. Если не болит, ему не понятно, зачем привели. Если болит, зачем трогают то, что болит. Еще одна особенность – фиксация внимания у детей, занимать 10-15 минут. Это очень мало, первое посещение стоматолога должно быть знакомством. Дайте походить ребенку по кабинету, пообщаться с доктором, нажать на какие-то кнопочки. Через несколько таких посещений стоматолог становится другом ребенка.

Подробности в видео.

# Здоровье # общество # Александр Стасевич # Евгения Коршикова # Александр Меженный # Екатерина Яцкевич

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