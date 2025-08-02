Про что Лукашенко говорил с дипломатами и о чём шла речь на Валааме – Пустовой о главном за неделю

А ў нас іншая сітуацыя. То вывад з тлустым клічнікам. Актыўнасць пад час уступнай кампаніі сведчыць аб актыўнай жыццёвай пазіцыі моладзі: імкнецца да развіцця. Не пасіўнага жыцця, не «па цячэнню», а наперад – у будучыню. А гэта рэзерв для развіцця краіны. Акалічнасць гэтага году – вялікі попыт на працоўныя спецыяльнасці. Гуманітарыі, палітолагі, гісторыкі, сацыяльныя камунікатары – усе гэта добра. І на гэтыя спецыяльнасці конкурс далі Бог! Але ж дзяржава існуе не толькі дзякуючы эканоміцы ведаў. Якія б зрухі не анансавалі ў недалёкай будучыні – штучны інтэлект, тэхналогіі, сфера паслуг – але без рэальнага сектару эканомікі не змогуць існаваць ні грамадства, ні краіна. У гэты час глабальных перамен, пошуку далейшага развіцця, барацьбы за сусветнае лідарства дзьмуць не вятры, а нават ураганы і тарнада перамен. Аснова, фундамент – гэта ежа, адзенне, тэхніка, будоўля, лекі…

Евгений Пустовой, политический обозреватель: Лета – час натхнення, узнёслых і амбіцыйных задач. Час юнацтва. Нібы тыя птушаняты, на крыло становіцца наша моладзь. І так кожны год, дзесяцігоддзі запар. Такі кругаварот у прыродзе, энергія жыцця, законы часу. Такі кругаварот і сярод нас, людзей. Пакаленні за пакаленнямі набываюць веды, маршыруюць у дарослае жыццё, робяць нашу краіну лепшай, прыгажэйшай, прывабнай, мацнейшай. А ўсё пачынаецца з авалодання прафесіяй. І дарэчы інтарэсы моладзі да той альбо іншай спецыяльнасці – то люстэрка развіцця грамадства. Адказ на пытанне «ў якім кірунку рухаецца наша Беларусь?» Гледзячы на моладзевую актыўнасць пад час уступнай кампаніі, аніякіх сумненняў наконт нашай будучыні.

А яшчэ адна акалічнасць – тавары будучыні. Гэта асаблівая філасофія жыцця. Смарт-светапогляд. Дзе ні грамадзянства, ні якасці чалавека, ні яго перажыванні, нават сам чалавек знаходзіцца ў баку. Галоўнае бессардэчная і прагматычная праграма алгарытмаў. Ды і свае віртуальныя кампетэнцыі заходнія гаспадары не аддадуць. За гэтыя сферы тавараў будучыні цягаюцца між сабой Пекін і Вашынгтон. Ды яшчэ тыя віртуальныя кампетэнцыі адлюстроўваюць і віртуальнасць унутранага валавога прадукту і самой фінансавай сістэмы. Не будзем замінаць. У нас есць свае нішы – спрадвечныя.

Канешне, сярод гэтай патэтыкі, маўляў прысутнічае і прагматыка, але і ў тым вялікі сэнс. У сваім узросце дзеці намагаюцца дапамагчы бацькам. Замест таго каб вучыцца да 30-ці гадоў, збіраючы дыплом і сертыфікаты з мудрагелістымі назвамі, беларуская моладзь выбірае карацейшы шлях да свайго заробку. Так, а пасля можна і вышэйшую адукацыю атрымаць. У нашай краіне няма запыта на фэйкавых герояў, на пастаменцене кіношны прадстаўнік офіснага планктону, а чалавек працы, працаўнік рэальнага сектару эканомікі. Але справа не толькі ў фінансавых паказальніках – у жыццёвай філасофіі грамадства, што супадае з дзяржаўнай палітыкай. І мэтамі нашай будучы – запытамі моладзі, што падтрымлівае нашу спрадвечную дарогу да шчасця: дойдзем мы, дзякуючы сваёй працавітасці. Інакш ніяк. Пасылы для паслоў адрасаваны ўсім нам.

Евгений Пустовой:

Внешнеполитический вектор – это лицо государства. Но в каких условиях приходится нам действовать? Судите сами. Вавилон уже построен. Мировые элиты – кланы, кластеры – делят лишь этажи. Как змеи в клубке. Грызутся. Эксперты по глобалистике отмечают, что сейчас сложилось несколько направлений элитарности. Самые криптовые – это семьи классической аристократии, некоторым десятки столетий, клан монорелигиозного мистического конгломерата – еще более архаичный – он ждет своего мирового правителя. Капитализм родил финансовую мировую верхушку – банкиров. А в постиндустриальном обществе промышленников вытеснили технотроники.

Любой политический строй нуждается в своей религии. Переход от феодального устройства создал протестантизм, посткапитализм требует религии нового времени. Мира новых нормальностей. Это хуже даже общества потребления. В нем замещают не только Создателя, но и сам его образ – человека. Будет этакий антропологический ярлык виртуального пространства. Подключат мозг к компьютеру – и получай все удовольствия мира. Виртуально.

Именно такую судьбу уготовили нам всем ультраглобалисты. Если капитализм уживался с понятием среднего класса, мечтой о «золотом миллиарде», то сейчас пропорции жестче: 10 % богатеев, остальные – беднота. Жизнь в городах 15-минутной концепции и виртуально. Под контролем дронов. Не иначе софтовое общество. У классических глобалистов, типа Трампа, планы «человечнее». Создание территорий благополучия, но наша страна на эти контурные карты не нанесена. Классическая ветвь не собирается менять самого человека, она готова сделать прочнее зависимость колоний от центра и выше взносы в казну мировой элиты. Достижение цели по двум сценариям. Хищным ультраглобалистским, или чужим глобалистским. Все они для нас чужие хищники.