«Вау-эффект, хайп!» Священник объяснил, почему на Западе исказили суть Хэллоуина и сделали из него страшилку

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.

Михаил Стреха, клирик Свято-Георгиевского прихода Минска:

Когда христианство приходит в наши земли, это еще единое христианское направление, нет разделения на западную и восточную, и так было долгое время.

Масс-маркет принес свою лепту в этот момент. Ярмарки – это хорошая коммерция, можно придумывать какие-то разные фестивали. Но это не так давно произошло. В корне своем христианство как раз таки дает человеку и человечеству фундамент, на котором можно построить и культуру, и традицию.

На данный момент восточная традиция христианства – это самопожертвование. Вместе с тем я не могу сказать, что и западная модель – это сплошное потребление. Это очень широкие мазки. Я к тому, чтобы не палить по всему сразу.

Тот же самый Хэллоуин – это тоже продукт масс-маркета. На самом деле это День всех святых. И почему там пугалки появились? Потому что не объясняли, в чем изначально был смысл этого праздника.