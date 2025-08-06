«Вау-эффект, хайп!» Священник объяснил, почему на Западе исказили суть Хэллоуина и сделали из него страшилку

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.
Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.
Михаил Стреха, клирик Свято-Георгиевского прихода Минска:
Когда христианство приходит в наши земли, это еще единое христианское направление, нет разделения на западную и восточную, и так было долгое время.
Масс-маркет принес свою лепту в этот момент. Ярмарки – это хорошая коммерция, можно придумывать какие-то разные фестивали. Но это не так давно произошло. В корне своем христианство как раз таки дает человеку и человечеству фундамент, на котором можно построить и культуру, и традицию.
На данный момент восточная традиция христианства – это самопожертвование. Вместе с тем я не могу сказать, что и западная модель – это сплошное потребление. Это очень широкие мазки. Я к тому, чтобы не палить по всему сразу.
Тот же самый Хэллоуин – это тоже продукт масс-маркета. На самом деле это День всех святых. И почему там пугалки появились? Потому что не объясняли, в чем изначально был смысл этого праздника.
Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:
Изначально языческий смысл, нет?
Михаил Стреха:
Они вложили туда языческий смысл, потому что появилась брешь, куда можно это предложить.
Евгений Пустовой:
Объясните, почему масс-маркет ставит на какие-то сказочные персонажи, дикости, а не на нравственность? Потому что дикость лучше продается?
Михаил Стреха:
Конечно. Это же вау-эффект, хайп.
Евгений Пустовой:
То есть мистицизм в этом не надо наблюдать?
Михаил Стреха:
Мистицизм в этом есть определенно. Я к тому, что это слишком сложный вопрос, чтобы его вот так вот двумя квадратиками разложить.
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