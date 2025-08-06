Прямой эфир

«Вау-эффект, хайп!» Священник объяснил, почему на Западе исказили суть Хэллоуина и сделали из него страшилку

06 августа 2025 17:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.

«Вау-эффект, хайп!» Священник объяснил, почему на Западе исказили суть Хэллоуина и сделали из него страшилку-2

Михаил Стреха, клирик Свято-Георгиевского прихода Минска:
Когда христианство приходит в наши земли, это еще единое христианское направление, нет разделения на западную и восточную, и так было долгое время.

Масс-маркет принес свою лепту в этот момент. Ярмарки – это хорошая коммерция, можно придумывать какие-то разные фестивали. Но это не так давно произошло. В корне своем христианство как раз таки дает человеку и человечеству фундамент, на котором можно построить и культуру, и традицию.

На данный момент восточная традиция христианства – это самопожертвование. Вместе с тем я не могу сказать, что и западная модель – это сплошное потребление. Это очень широкие мазки. Я к тому, чтобы не палить по всему сразу.

Тот же самый Хэллоуин – это тоже продукт масс-маркета. На самом деле это День всех святых. И почему там пугалки появились? Потому что не объясняли, в чем изначально был смысл этого праздника.

«Вау-эффект, хайп!» Священник объяснил, почему на Западе исказили суть Хэллоуина и сделали из него страшилку-4

Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:
Изначально языческий смысл, нет?

Михаил Стреха:
Они вложили туда языческий смысл, потому что появилась брешь, куда можно это предложить.

Евгений Пустовой:
Объясните, почему масс-маркет ставит на какие-то сказочные персонажи, дикости, а не на нравственность? Потому что дикость лучше продается?

«Вау-эффект, хайп!» Священник объяснил, почему на Западе исказили суть Хэллоуина и сделали из него страшилку-6

Михаил Стреха:
Конечно. Это же вау-эффект, хайп.

Евгений Пустовой:
То есть мистицизм в этом не надо наблюдать?

Михаил Стреха:
Мистицизм в этом есть определенно. Я к тому, что это слишком сложный вопрос, чтобы его вот так вот двумя квадратиками разложить.

Подробнее смотрите в видео.

# Белорусские традиции # Культурные традиции # Религия # Михаил Стреха # Евгений Пустовой

Другие новости рубрики

Все новости
Спорим, вы не знали про белорусский обряд «Женитьба Терешки» – вот ещё несколько малоизвестных обычаев
06 августа 2025 17:25

Спорим, вы не знали про белорусский обряд «Женитьба Терешки» – вот ещё несколько малоизвестных обычаев

Как почувствовать мощь морей и океанов, не выезжая из Минска? Рассказываем про интерактивную выставку
06 августа 2025 06:45

Как почувствовать мощь морей и океанов, не выезжая из Минска? Рассказываем про интерактивную выставку

«Про семью, про то, где моя душа». Певица Ксения Тускаль рассказала о композиции «Родные места»
01 августа 2025 09:24

«Про семью, про то, где моя душа». Певица Ксения Тускаль рассказала о композиции «Родные места»