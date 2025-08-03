Лукашенко: возвращение Трампа открыло окно возможностей для улучшения отношений

О том, как складывается ситуация по внешнему контуру и кто Беларуси друг, на неделе во Дворце Независимости состоялся большой дипломатический разговор, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Президент встретился с белорусскими послами и провел тонкую донастройку нашей внешней политики, которая, как и прежде, основана на многовекторности.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Стратегия «демократизации санкциями» провалилась. Увидите, что вскоре начнется конкуренция среди новых концепций. Там должны зазвучать здравые голоса тех, с кем вы поработаете.

Уходить с европейского рынка и просто отвернуться от ЕС нам ни в коем случае нельзя. Их не выбирают. Вы знаете принцип того же Трампа: «Америка прежде всего». Но, может, лучше так, чем «либеральный миропорядок», который существовал при бывшем Президенте Байдене.

Последние встречи с американцами показали, что они готовы слушать. Без всякого заискивания с нашей стороны. Возвращение Трампа открыло окно возможностей для улучшения отношений. Может быть, и для разбора каких-то завалов, которые нагородили американцы и которые мешают нашей работе на мировых рынках. Подробности.