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Лукашенко: возвращение Трампа открыло окно возможностей для улучшения отношений

03 августа 2025 17:32
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О том, как складывается ситуация по внешнему контуру и кто Беларуси друг, на неделе во Дворце Независимости состоялся большой дипломатический разговор, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Президент встретился с белорусскими послами и провел тонкую донастройку нашей внешней политики, которая, как и прежде, основана на многовекторности. 

Главная цель внешнеполитической деятельности – политический диалог монетизировать в товарооборот с положительным сальдо. Президент ставит вполне конкретные задачи. 

Лукашенко: возвращение Трампа открыло окно возможностей для улучшения отношений -2

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
Стратегия «демократизации санкциями» провалилась. Увидите, что вскоре начнется конкуренция среди новых концепций. Там должны зазвучать здравые голоса тех, с кем вы поработаете. 

Уходить с европейского рынка и просто отвернуться от ЕС нам ни в коем случае нельзя. Их не выбирают. Вы знаете принцип того же Трампа: «Америка прежде всего». Но, может, лучше так, чем «либеральный миропорядок», который существовал при бывшем Президенте Байдене. 

Последние встречи с американцами показали, что они готовы слушать. Без всякого заискивания с нашей стороны. Возвращение Трампа открыло окно возможностей для улучшения отношений. Может быть, и для разбора каких-то завалов, которые нагородили американцы и которые мешают нашей работе на мировых рынках. Подробности.

# Международная политика # Александр Лукашенко # Евгений Пустовой # Дональд Трамп

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