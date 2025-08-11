Как будем развивать сотрудничество с Челябинской областью? Лукашенко назвал три основных направления

Беларусь и Челябинская область России за пятилетку планируют увеличить товарооборот до миллиарда долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вопросы развития двустороннего взаимодействия стали ключевой темой встречи Александра Лукашенко с губернатором этого российского региона Алексеем Текслером. Особенно перспективным направлением сотрудничества называют сельское хозяйство. В 2024 году челябинские аграрии приобрели десятки единиц техники белорусского производства. 130 деловых встреч. Именно такое количество переговоров удалось провести делегации Челябинской области всего за несколько дней в Беларуси, причем только в Гомельской области. Россия сегодня – главный и самый ближайший экономический партнер Беларуси. Тесное сотрудничество налажено с 79 регионами. Это почти 90 % всей России. И миллиардные обороты в торговле – уже не эфемерные цифры, а реальные показатели и ближайшие цели. Как идем к покорению новых рубежей во взаимной торговле с Челябинской областью? Евгений Пустовой – о металлических перспективах, железных гарантиях и не только!

Для обывателей Челябинск – город веселых людей, законодателей российского юмора. А в целом это агломерация тяжелой промышленности.

Вот такая картинка – тренд соцсетей управленцев современной формации – в полях, за штурвалом комбайна. Теперь и губернаторы российских регионов копируют белорусского Батьку. Глава Челябинской области с визитом в нашей стране. Прочувствовав вайб Гомельской области, сегодня в деловом дресс-коде и во Дворце Независимости.

– Как долетели?

– Прекрасно, мы уже четвертый день здесь.

– Вот что такое рейсы прямые. Первый с губернатором из сердца российский Евразии встречался в 2022 году. После этого и прямое авиасообщение открыли, и товарооборот взлетел. Это не потолок, уверен Президент. Лукашенко – Текслеру: мы набрали нормальные обороты и поняли, что можем работать друг с другом. Подробности. Потенциал в межрегиональном формате. Например, только в Гомельской области (это торговый партнер Челябинского региона) провели 130 встреч с бизнесом. В составе делегации 16 южноуральских предприятий. Все готовы к кооперации в промышленности и сельском хозяйстве. Губернатор лично успел оценить нашу технику.

Алексей Текслер, губернатор Челябинской области (Россия):

Наша кооперация только развивается. И сейчас это крайне актуально. Активно растут поставки белорусских товаропроизводителей в Челябинскую область. Вообще, импорт из Беларуси в Челябинскую область растет ежегодно очень хорошими темпами. А мы таким образом решаем другую нашу стратегическую задачу – замещаем товары из стран дальнего зарубежья, чаще всего недружественных. Город – крупнейший индустриальный центр Урала, а в самом регионе начинается Транссиб, здесь расположена «Магнитка». Это стальной потенциал для развития чувствительной отрасли союзной интеграции. Станкостроения. Читайте здесь. Во время традиционной и одухотворенной встречи на Валааме президенты уделили внимание и геополитике, и экономической стратегии. Глава Беларуси поделился некоторыми подробностями самого обсуждаемого события союзной повестки.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Очень важно, чтобы люди общались, ваши люди приезжали к нам, наши – к вам. Хотя ваши-наши – тут границ у нас нет. Мы не делим. Мы единое целое. Наше Отечество от Бреста до Владивостока так и остается. Мы сотрудничаем неплохо. И последняя встреча с Владимиром Владимировичем Путиным (вы, наверное, в курсе) была очень продуктивной и очень полезной. Обсуждая некоторые проблемы, мы смотрели прежде всего на перспективу наших отношений. Новые договоренности на высшем уровне есть. Направления определены. Кооперация, импортозамещение, развитие совместных туристических маршрутов, создание выставочных павильонов, укрепление гуманитарных связей. Все эти моменты обсудили сегодня и в правительстве. Снопков: Беларусь готова рассматривать любые бизнес-идеи для кооперации с партнерами. Делегация с Урала побывала на Белорусском металлургическом заводе. Россияне готовы помочь организовать прокатные валки, поделиться опытом «Магнитки». Но это классика. Прорывной подход – кооперация в промышленной роботизации. Челябинская область является одной из лидирующих в этой сфере, а в Беларуси достаточно своих компетенций. Текслер: Челябинская область планирует развивать сотрудничество с Беларусью в промышленной роботизации.

Важнее технологий и технотроники – человеческий капитал. Вместе с деловыми кругами в Беларуси ректорат южноуральских ведущих вузов. Образование, наука и гуманитарное сотрудничество, молодежный обмен и патриотическое воспитание. Основа – общие победы. В годы войны тыловой Челябинск жил по принципу: «Все для фронта – все для Победы». Боль оккупированной Беларуси гости прочувствовали в известной Хатыни и еще не до конца открытом россиянами «Красном Береге». Здесь из детей выкачивали кровь. После такого соприкосновения к истории геноцида, казалось бы, протокольная церемония на площади Победы прошла по-особому. В своем паблике губернатор резюмировал…