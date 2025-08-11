Беларусь и Челябинская область планируют за пятилетку увеличить товарооборот до миллиарда долларов

Беларусь и Челябинская область России за пятилетку планируют увеличить товарооборот до миллиарда долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вопросы развития двустороннего взаимодействия стали ключевой темой встречи Александра Лукашенко с губернатором этого российского региона Алексеем Текслером. Особенно перспективным направлением сотрудничества называют сельское хозяйство. В 2024 году челябинские аграрии приобрели десятки единиц техники белорусского производства. 130 деловых встреч. Именно такое количество переговоров удалось провести делегации Челябинской области всего за несколько дней в Беларуси, причем только в Гомельской области.

Россия сегодня – главный и самый ближайший экономический партнер Беларуси. Тесное сотрудничество налажено с 79 регионами. Это почти 90 % всей России. И миллиардные обороты в торговле – уже не эфемерные цифры, а реальные показатели и ближайшие цели.