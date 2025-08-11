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Беларусь и Челябинская область планируют за пятилетку увеличить товарооборот до миллиарда долларов

11 августа 2025 17:33
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Беларусь и Челябинская область России за пятилетку планируют увеличить товарооборот до миллиарда долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вопросы развития двустороннего взаимодействия стали ключевой темой встречи Александра Лукашенко с губернатором этого российского региона Алексеем Текслером. Особенно перспективным направлением сотрудничества называют сельское хозяйство. В 2024 году челябинские аграрии приобрели десятки единиц техники белорусского производства. 130 деловых встреч. Именно такое количество переговоров удалось провести делегации Челябинской области всего за несколько дней в Беларуси, причем только в Гомельской области.

Россия сегодня – главный и самый ближайший экономический партнер Беларуси. Тесное сотрудничество налажено с 79 регионами. Это почти 90 % всей России. И миллиардные обороты в торговле – уже не эфемерные цифры, а реальные показатели и ближайшие цели. 

Беларусь и Челябинская область планируют за пятилетку увеличить товарооборот до миллиарда долларов-2

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
Я не хочу мельчить здесь. Тут и подпрограмм может быть очень много, дополнительных направлений. Это основа основ. Мы сможем эти полмиллиарда преодолеть, и как минимум в ближайшее время, за пятилетку, если такими темпами, то подойдем мы к миллиарду. Очень хотелось бы. Мы в этом крайне заинтересованы, поскольку из Челябинской области мы получаем огромное количество материала, особенно металла, и другие полезные для нас вещи. Мы готовы в этом направлении двигаться и сотрудничать с вами.

Как будем развивать сотрудничество с Челябинской областью? Лукашенко назвал три основных направления. Читайте здесь. 

# Александр Лукашенко # Беларусь-Россия # Евгений Пустовой

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